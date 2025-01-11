Η Ρωσία λέει ότι θα συνεχίσει τα έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου παρά τις αμερικανικές κυρώσεις

Η Ρωσία θα συνεχίσει τα μεγάλα έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου παρά τις σαρωτικές νέες κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ, ανέφερε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ ανέφερε επίσης ότι η Μόσχα θα απαντήσει στις «εχθρικές» ενέργειες της Ουάσινγκτον.

«Παρά τους κλυδωνισμούς στον Λευκό Οίκο και τις μηχανορραφίες του ρωσοφοβικού λόμπι στη Δύση, που προσπαθούν να παρασύρουν τον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα στον «υβριδικό πόλεμο» που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον της Ρωσίας, η χώρα μας ήταν και παραμένει ένας βασικός και αξιόπιστος παίκτης στην παγκόσμια αγορά καυσίμων», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

