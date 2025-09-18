Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα στην κορυφή της αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει αλματώδη πρόοδο στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που δημοσιοποιήθηκε στις 18/09/2025. Στην έκθεση αυτή, υπό τον τίτλο «Διακυβέρνηση με Τεχνητή Νοημοσύνη», η χώρα μας επαινείται για τη συστηματική ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών σε κομβικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης αναδεικνύεται ως βασικός μοχλός της εθνικής προσπάθειας προς μια περισσότερο διαφανή, αποδοτική και προσβάσιμη κρατική μηχανή.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ τεκμηριώνει, μέσα από 19 ξεχωριστά παραδείγματα, τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στη ψηφιακή επανάσταση. Η αξιοποίηση της ΤΝ εκτείνεται από τον χώρο της εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας έως τη διαχείριση δεδομένων και την φορολογική συμμόρφωση, με απτές θετικές συνέπειες για την κοινωνία και την οικονομία. Η χώρα καταγράφει σημαντική πρόοδο τόσο ως προς την τεχνολογική υστέρηση του παρελθόντος, όσο και στην οικοδόμηση ενός σύγχρονου, ανθρωποκεντρικού κράτους.

Κομβικές πρωτοβουλίες και παραδείγματα εφαρμογής

Μεταξύ των βασικών πρωτοβουλιών που επισημαίνονται στην έκθεση ξεχωρίζει η δημιουργία του υπερυπολογιστή "ΔΑΙΔΑΛΟΣ" (DAEDALUS), ο οποίος αναμένεται να συγκαταλέγεται στους πλέον ισχυρούς της Ευρώπης. Ο εν λόγω υπολογιστής θα είναι διαθέσιμος σε κρατικούς φορείς, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα μπορεί να αξιοποιηθεί και από τον ιδιωτικό τομέα, προσφέροντας ουσιώδη ώθηση στην υπολογιστική υποδομή της Ελλάδας και στην ανάπτυξη εφαρμογών βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, οι έξυπνοι βοηθοί ΤΝ "mAigov" και "mAiGreece" διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες και στην αναζήτηση πληροφοριών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των κρατικών λειτουργιών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κάνει χρήση ΤΝ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους φορολογούμενους μέσω ψηφιακού βοηθού.

Έμφαση δίνεται επίσης στο εθνικό πρόγραμμα «Διακυβέρνηση Δεδομένων και Συντονισμός της Στρατηγικής ΤΝ», το οποίο ενισχύει τη διακυβέρνηση δεδομένων στο Δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας διασφαλίζεται η μέγιστη αξιοποίηση των ωφελειών της ΤΝ και ταυτόχρονα λαμβάνονται μέτρα για τη διαχείριση των σχετικών κινδύνων και την προστασία των ηθικών αξιών.

Συνεργασίες, πολιτισμός και πρόσβαση στη γνώση

Σημαντική κρίνεται και η σύμπραξη του υπουργείου Εσωτερικών με τη Google για τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΤΝ για δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και η ίδρυση Συμβουλευτικής Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, με στόχο την ανάδειξη δεξιοτήτων και την προώθηση μιας υπεύθυνης και ηθικής υιοθέτησης της τεχνολογίας.

Η ενσωμάτωση λύσεων ΤΝ στο Εθνικό Κτηματολόγιο έχει επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες καταγραφής και αξιολόγησης ακινήτων, ενισχύοντας την διαφάνεια στις μεταβιβάσεις και τη συνολική λειτουργικότητα του συστήματος.

Παράλληλα, η σύσταση ενός «Χώρου Δεδομένων για την Ελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό» σηματοδοτεί τη σταθερή δέσμευση στην ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας της χώρας μέσα από τις εφαρμογές της ΤΝ. Αντίστοιχα, η πλατφόρμα «DidaktorikaAI» εξελίσσει τη χρήση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της πρόσβασης στην επιστημονική γνώση, προς όφελος τόσο των πολιτικών σχεδιαστών όσο και του ευρύτερου κοινού.

Διαρκής πρόοδος και προκλήσεις για το μέλλον

Η έκθεση του ΟΟΣΑ αναγνωρίζει την πρόοδο της Ελλάδας στην αξιοποίηση της ΤΝ, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τη σημασία της προσεκτικής διαχείρισης των προκλήσεων που συνοδεύουν την ταχεία ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Όπως έχει σχολιάσει και ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης: «Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να πρωτοπορήσει, όχι μόνο στην ανάπτυξη της ΤΝ, αλλά και στη δημιουργία ενός ασφαλούς και αξιόπιστου πλαισίου για την χρήση της, προς όφελος όλων».

