Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν είναι ευπρόσδεκτος σε καμία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπούντρις, αναφερόμενος σε μια πιθανή συνάντηση στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη, μεταξύ του Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
«Το μόνο μέρος για τον Πούτιν στην Ευρώπη είναι η Χάγη, ενώπιον του δικαστηρίου, όχι σε κάποια από τις πρωτεύουσές μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λιθουανός ο υπουργός Εξωτερικών ενόψει της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο.
