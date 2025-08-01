Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε σήμερα από την Υεμένη, μετά τις σειρήνες συναγερμού που ενεργοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις, εκ των οποίων η Ιερουσαλήμ.

"Μετά τις σειρήνες συναγερμού που ήχησαν σε αρκετές περιοχές του Ισραήλ, ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε" από την πολεμική αεροπορία, αναφέρει στρατιωτική ανακοίνωση.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν εκρήξεις πάνω από την Ιερουσαλήμ.

Δεν υπήρξε άμεση ανάληψη ευθύνης για την εκτόξευση.

Ωστόσο, οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι ενεργούν έτσι σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

O παλαιστινιακός θύλακας μαστίζεται από έναν καταστροφικό πόλεμο που ξέσπασε μετά την επίθεση του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το Ισραήλ έχει διεξάγει αρκετά πλήγματα αντιποίνων στην Υεμένη, στοχεύοντας περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο των Χούθι, συμπεριλαμβανομένων των λιμανιών στο δυτικό τμήμα της χώρας και του αεροδρομίου στην πρωτεύουσα Σαναά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

