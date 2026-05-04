Η γερμανική ομάδα λόμπι της αυτοκινητοβιομηχανίας VDA ζήτησε αποκλιμάκωση της δασμολογικής διαμάχης μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά της ΕΕ στο 25% από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%.

Η Verband der Automobilindustrie (VDA), δηλαδή η Γερμανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας, είναι ένας από τους πιο ισχυρούς βιομηχανικούς ομίλους λόμπι (lobbying) στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Εκπροσωπεί τα συμφέροντα των γερμανικών κατασκευαστών οχημάτων (όπως Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz) και των προμηθευτών τους, τόσο των εγχώριων όσο και των ξένων που δραστηριοποιούνται στη Γερμανία.

Η αύξηση των δασμών απειλεί δισεκατομμύρια ευρώ στο διατλαντικό εμπόριο αυτοκινήτων και αντιστρέφει την πρόοδο από το περσινό πλαίσιο ΗΠΑ-ΕΕ, αναφέρει το Reuters.

Αυτή η απειλή δασμών στοχεύει άμεσα τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες που επηρεάζονται περισσότερο περιλαμβάνουν τις Mercedes-Benz, BMW και Volkswagen, οι οποίες εισάγουν σημαντικό μερίδιο των οχημάτων που πωλούν στις ΗΠΑ από ευρωπαϊκά εργοστάσια. Ενώ πολλές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες λειτουργούν εργοστάσια συναρμολόγησης στις ΗΠΑ, εξακολουθούν να εισάγουν συγκεκριμένα μοντέλα από την Ευρώπη, όπως τη BMW Σειρά 3 και τη Mercedes-Benz S-Class.

Η Γερμανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA) εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «ένα ακόμη σοβαρό βάρος στις διατλαντικές σχέσεις». Η πρόεδρος της VDA Χίλντεγκαρντ Μύλερ, δήλωσε ότι οι πρόσθετοι δασμοί θα έπλητταν σοβαρά την αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας και της Ευρώπης σε ένα ήδη δύσκολο περιβάλλον και ότι το κόστος θα μπορούσε τελικά να μετακυλιστεί στους Αμερικανούς καταναλωτές.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή η ένωση των 27 χωρών δεν τηρεί τους όρους της εμπορικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε το περασμένο καλοκαίρι.

«Με χαρά ανακοινώνω ότι, με βάση το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνεται με την πλήρως συμφωνημένη εμπορική μας συμφωνία, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτοκίνητα και φορτηγά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%.»

Αυτοί οι δασμοί στα αυτοκίνητα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να οδηγήσουν την ΕΕ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το περασμένο καλοκαίρι, ασκώντας πιέσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων μαρκών όπως η Volkswagen, η BMW και η Audi.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι υψηλότεροι δασμοί θα αναγκάσουν τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες να μεταφέρουν την παραγωγή στις ΗΠΑ πιο γρήγορα.

«Έχουμε μια εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν την τηρούσαν. Έτσι αύξησα τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά στο 25%, δηλαδή δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ εισέρχονται στις ΗΠΑ, και αυτό τους αναγκάζει να μεταφέρουν την παραγωγή των εργοστασίων τους πολύ πιο γρήγορα», δήλωσε από τον Λευκό Οίκο.

«Η συμπεριφορά του Προέδρου Τραμπ είναι απαράδεκτη», δήλωσε στο Reuters ο Μπερντ Λάνγκε, πρόεδρος της επιτροπής διεθνούς εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση για τους δασμούς. «Αυτή η τελευταία κίνηση καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η πλευρά των ΗΠΑ. Έχουμε ήδη γίνει μάρτυρες αυτών των αυθαίρετων επιθέσεων από τις ΗΠΑ στην περίπτωση της Γροιλανδίας. Αυτός δεν είναι τρόπος να αντιμετωπίζονται στενοί εταίροι. Τώρα μπορούμε μόνο να απαντήσουμε με τη μέγιστη σαφήνεια και σταθερότητα, αξιοποιώντας τη δύναμη της θέσης μας», δήλωσε ο Λάνγκε.

Η πρόεδρος της γερμανικής ένωσης αυτοκινήτων VDA προέτρεψε τις δύο πλευρές να κινηθούν γρήγορα για να επιλύσουν την κατάσταση, προειδοποιώντας ότι ο υψηλότερος δασμός θα αυξήσει απότομα το κόστος.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ήδη σημαντικές δραστηριότητες στις ΗΠΑ και σχεδιάζονται επεκτάσεις. Η Mercedes-Benz δήλωσε τον Μάρτιο ότι θα επενδύσει 4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε ένα εργοστάσιο στην Αλαμπάμα έως το 2030 και σχεδίασε συνολική επένδυση 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δραστηριότητες στις ΗΠΑ. Η εταιρεία, η οποία μεταφέρει την παραγωγή του SUV GLC από τη Γερμανία στην Αλαμπάμα, ανέφερε τον Φεβρουάριο ότι τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου της μειώθηκαν κατά περισσότερο από το ήμισυ στα 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ, εν μέρει λόγω του κόστους δασμών ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

