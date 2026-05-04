«Η Ταϊβάν έχει το δικαίωμα να συνδιαλέγεται με τον κόσμο και καμία χώρα δεν μπορεί να το εμποδίσει», δήλωσε ο πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε στον βασιλιά του Εσουατίνι, μετά την άφιξή του που, σύμφωνα με την Ταϊπέι, η Κίνα προσπάθησε να αποτρέψει αποκαλώντας τον «αρουραίο».

Η Κίνα θεωρεί τη δημοκρατικά κυβερνούμενη Ταϊβάν ως μέρος του εδάφους της, χωρίς το δικαίωμα να διατηρεί διακρατικές σχέσεις, μια θέση που αμφισβητεί έντονα η κυβέρνηση της Ταϊβάν, ενώ το Πεκίνο έχει ζητήσει από τρίτες χώρες να σταματήσουν κάθε επαφή με το νησί, σημειώνει το Reuters.

Τον περασμένο μήνα, η Ταϊβάν δήλωσε ότι η Κίνα είχε αναγκάσει τρεις χώρες του Ινδικού Ωκεανού να ανακαλέσουν την άδεια υπερπτήσης για το αεροσκάφος του Λάι, προκειμένου να ταξιδέψει στο μικρό βασίλειο του Εσουατίνι στη νότια Αφρική για την 40ή επέτειο της ενθρόνισης του βασιλιά Μσβάτι Γ'. To Εσουατίνι είναι μία από τις μόλις 12 χώρες που έχουν επίσημες σχέσεις με την Ταϊπέι.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Η Ταϊβάν, είναι ένα κυρίαρχο έθνος και ανήκει στον κόσμο», δήλωσε ο Λάι στον βασιλιά.

«Οι 23 εκατομμύρια πολίτες της Ταϊβάν έχουν το δικαίωμα να αλληλεπιδρούν με τον κόσμο, και καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα να το εμποδίσει», σημειώσε.

Ο Λάι έφτασε στην πρώην Σουαζιλάνδη, όπου ζουν περίπου 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι, το Σάββατο, σε ένα ταξίδι που καμία από τις δύο κυβερνήσεις δεν είχε ανακοινώσει εκ των προτέρων, έχοντας χρησιμοποιήσει αεροσκάφος της κυβέρνησης του Εσουατίνι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.