Liam Payne- One Direction: Κατανάλωσε πολλές ουσίες πριν τον θάνατό του

Πολλές και διαφορετικές ουσίες φαίνεται πως είχε καταναλώσει ο πρώην τραγουδιστής των One Direction, Liam Payne πριν πέσει από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου του δωματίου του ξενοδοχείου του στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής στις 16 Οκτωβρίου, σύμφωνα με πηγές που φαίνεται πως έχουν μια πρώτη εικόνα από τις εξετάσεις της σορού του.

Αυτές οι ουσίες περιελάμβαναν τη "ροζ κοκαΐνη" - ένα ναρκωτικό που συνήθως αποτελεί μείγμα πολλών ναρκωτικών όπως η μεθαμφεταμίνη, η κεταμίνη, το MDMA, κοκαΐνη, βενζοδιαζεπίνη, κρακ κ.α.

Στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του βρέθηκε επίσης ένας αυτοσχέδιος σωλήνας αλουμινίου για την κατάποση ναρκωτικών, σύμφωνα με τις πηγές.

Η σορός του Πέιν θα παραμείνει στην Αργεντινή μέχρι να ολοκληρωθεί η νεκροψία, δήλωσαν οι ίδιες πηγές στο ABC News.

Η αστυνομία της Αργεντινής βρήκε το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε ο πρώην τραγουδιστής του συγκροτήματος των One Direction Λίαμ Πέιν στο Μπουένος Άιρες σε «απόλυτη αναστάτωση», κατά τις έρευνες που πραγματοποίησε μετά τον θάνατό του περιγράφοντας πως διάφορα αντικείμενα ήταν σπασμένα και φάρμακα διασκορπισμένα παντού.

Ο Payne είχε μιλήσει δημοσίως σχετικά με τη μάχη που έδινε με θέματα ψυχικής υγείας και την κατανάλωση αλκοόλ, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πίεση του να είναι διάσημος.

Η αστυνομία του Μπουένος Άιρες ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως στο αίθριο του ξενοδοχείου, όπου έπεσε, βρήκε ένα μπουκάλι ουίσκι, έναν αναπτήρα και ένα κινητό τηλέφωνο. Όπως σημείωσαν, πήραν δακτυλικά αποτυπώματα από τα αντικείμενα αυτά.

Στο δωμάτιο του πολυτελούς ξενοδοχείου στη συνοικία Παλέρμο της πόλης, η αστυνομία έκανε γνωστό πως βρήκε μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, ενεργειακά συμπληρώματα διατροφής και το φάρμακο κατά του άγχους Clonazepam.

«Κατά την είσοδό μας, παρατηρήθηκε ότι επικρατούσε απόλυτη ακαταστασία, με διάφορα αντικείμενα σπασμένα», λέει η αστυνομία σε μια ανακοίνωση, προσθέτοντας πως πήραν δακτυλικά αποτυπώματα και περισυνέλεξαν και άλλα στοιχεία προκειμένου να αναλυθούν στο εργαστήριο, όπως επίσης ένα σημειωματάριο και ένα διαβατήριο.

«Η περιοχή του μπαλκονιού εξετάστηκε προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε αυτήν», συμπλήρωσε η αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

