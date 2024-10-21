Λογαριασμός
Συρία: Έκρηξη σε αυτοκίνητο στη Δαμασκό - Δείτε Βίντεο

Στην περιοχή Mazzeh της Δαμασκού, όπως αναφέρουν συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης - Προηγήθηκαν αναφορές για έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή

Δαμασκός, Συρία

Ένα αυτοκίνητο εξερράγη στην περιοχή Mazzeh της Δαμασκού, αναφέρουν συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετά από προηγούμενες αναφορές για έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή, όπως μεταδίδει το The Times of Israel.

TAGS: Συρία Δαμάσκος Έκρηξη
