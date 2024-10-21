Ένα αυτοκίνητο εξερράγη στην περιοχή Mazzeh της Δαμασκού, αναφέρουν συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετά από προηγούμενες αναφορές για έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή, όπως μεταδίδει το The Times of Israel.
Initial reports of a targeted strike on a vehicle in the al-Mazzeh neighborhood in Damascus, Syria. pic.twitter.com/FzGidy3U9Q— Joe Truzman (@JoeTruzman) October 21, 2024
