Παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) ανέφεραν στην προκαταρκτική έκθεσή τους που δημοσιοποιήθηκε σήμερα πως υπήρξε "καλή διαχείριση" των προεδρικών εκλογών και του δημοψηφίσματος για την ΕΕ στη Μολδαβία, ο βασικές ελευθερίες έγιναν "γενικά σεβαστές" και οι συμμετέχοντες διεξήγαγαν "ελεύθερα την προεκλογική εκστρατεία τους", αν και οι εκστρατείες αμαυρώθηκαν από ξένη παρέμβαση και ενεργητικές προσπάθειες παραπληροφόρησης.

Η αποστολή του ΟΑΣΕ ανέφερε ότι αξιολογεί την ψηφοφορία "πολύ θετικά" αλλά σημειώνει λίγα διαδικαστικά προβλήματα και κατάχρηση διοικητικών πόρων στη διάρκεια των εκστρατειών για τις εκλογές και το δημοψήφισμα.

Η έκθεση σημειώνει επίσης ότι οι εκστρατείες για τις προεδρικές εκλογές και το δημοψήφισμα που διεξήχθησαν ταυτόχρονα και η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, που ευνόησε την απερχόμενη πρόεδρο και την κυβέρνηση, "δεν παρείχαν πλήρως ίσες ευκαιρίες".

