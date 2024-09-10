Ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέιμς Ερλ Τζόουνς, γνωστός ως η φωνή του κακού του Star Wars, Darth Vader, πέθανε σε ηλικία 93 ετών, το πρωί της Δευτέρας περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

Ο Τζόουνς πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ταινίες συμπεριλαμβανομένων των Field of Dreams, Coming To America, Conan the Barbarian και The Lion King. Ήταν περισσότερο γνωστός για το ότι έδωσε στον supervillain του Star Wars, Darth Vader, τη χαρακτηριστική, λεπτή φωνή του.

Ο Μαρκ Χάμιλ, ο οποίος υποδύθηκε τον γιο του Βέιντερ, Λουκ Σκαϊγουόκερ στο Star Wars, δημοσίευσε το "RIP Dad" με ένα emoji με ραγισμένη καρδιά καθώς μοιράστηκε μια είδηση ​​για τον θάνατο.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Τζόουνς κέρδισε τρία βραβεία Tony, συμπεριλαμβανομένων δύο Emmy και ένα Grammy, καθώς και ένα τιμητικό Όσκαρ το 2011.

Το 1971, έγινε μόνο ο δεύτερος μαύρος που προτάθηκε για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, μετά τον Σίντνεϊ Πουατιέ.

Αποτίοντας φόρο τιμής, ο Αμερικανός ηθοποιός Κόλμαν Ντομίνγκο έγραψε: «Σε ευχαριστώ αγαπητέ Τζέιμς Ερλ Τζόουνς για όλα. Στεκόμαστε στους ώμους σου. Ξεκουράσου τώρα. Μας έδωσες τον καλύτερό σου εαυτό».

Ο Κέβιν Κόστνερ, ο οποίος συμπρωταγωνίστησε με τον Τζόουνς στο Field of Dreams, είπε: «Αυτή η φωνή. Αυτή η ήρεμη δύναμη. Την καλοσύνη που εξέπεμπε. Τόσα πολλά μπορούν να ειπωθούν για την κληρονομιά του, οπότε θα πω πόσο ευγνώμων είμαι που μέρος του περιλαμβάνει το Field of Dreams».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Οκτάβια Σπένσερ έγραψε: «η φωνή και το ταλέντο του Τζόουνς θα τα θυμόμαστε πάντα».

Η Κρίσταλ Μίνκοφ, σύζυγος του σκηνοθέτη του Βασιλιά των Λιονταριών, Ρομπ Μίνκοφ, δημοσίευσε μια φωτογραφία του Τζόουνς κρατώντας ένα άγαλμα του Μουφάσα μαζί με τις λέξεις: «Αναπαύσου στην εξουσία, κύριε Τζόουνς. Πραγματοποιήσατε το όνειρο ενός νεαρού εμψυχωτή όταν αποδεχτήκατε τον ρόλο του Μουφάσα».

Ο Τζόουνς ήταν επίσης η φωνή του τηλεοπτικού σήματος του αμερικανικού τηλεοπτικού σταθμού CNN «This is CNN».

Ακούστε τη χαρακτηριστική του φωνή στο πασίγνωστο σποτ του αμερικανικού καναλιού:

James Earl Jones no solo era la voz de Darth Vader y Mufasa, también era la voz de CNN pic.twitter.com/l29sE7GLRr — Javier Merino (@MerinoCNN) September 10, 2024

«Ήταν η φωνή του CNN και της επωνυμίας μας για πολλές δεκαετίες, μεταφέροντας μοναδικά μέσα από την ομιλία τη στιγμιαία αυθεντία, τη χάρη και την ευπρέπεια», είπε ο τηλεοπτικός σταθμός στο Hollywood Reporter.

Είχε τραυλισμό

Γεννημένος στο Μισισιπή τον Ιανουάριο του 1931, ο Τζόουνς είχε πει ότι δεν μπορούσε να μιλήσει για το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής του ηλικίας λόγω τραυλισμού.

Εξήγησε ότι είχε αναπτύξει τη διάσημη φωνή του ενώ εργαζόταν για το πώς να αντιμετωπίσει τον τραυλισμό.

Ο Τζόουνς ήταν περισσότερο γνωστός για την φωνή του Darth Vader στην αρχική ταινία Star Wars, η οποία κυκλοφόρησε το 1977, και τα σίκουελ του The Empire Strikes Back και του Return of the Jedi.

Επανέλαβε τον ρόλο σε μεταγενέστερες κυκλοφορίες ταινιών, όπως η πρώτη δόση της σειράς ανθολογίας Star Wars, Rogue One, και η τρίτη δόση της τριλογίας συνέχειας, Star Wars: The Rise of Skywalker - και οι δύο κυκλοφόρησαν στα τέλη της δεκαετίας του 2010.

«Μου αρέσει να είμαι μέρος αυτού του μύθου, ολόκληρης αυτής της λατρείας», είπε ο Τζόουνς σε συνέντευξή του στο BBC HardTalk το 2012, προσθέτοντας ότι ήταν ευτυχής να υποχρεώσει τους θαυμαστές που ζήτησαν ένα ρεσιτάλ εντολών της γραμμής του «I am your father».

Ο Τζόουνς είπε ότι δεν έβγαλε ποτέ πολλά χρήματα από το μέρος του Darth Vader - μόνο 9.000 δολάρια για την πρώτη ταινία - και το θεώρησε απλώς μια δουλειά με ειδικά εφέ.

Ο Τζόουνς ήταν επίσης πολύ γνωστός ως τηλεοπτικός ερμηνευτής, υποδυόμενος τον μεγαλύτερο Alex Hailey στο Roots: The Next Generation και κέρδισε ένα από τα δύο Emmy για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο αμερικανικό δράμα Gabriel's Fire.

Οι χαλικώδεις τόνοι του χρησιμοποιήθηκαν στους Simpsons και εμφανίστηκε στα πρώτα επεισόδια του Sesame Street.

Ο Τζόουνς υποδύθηκε επίσης πολλούς εμβληματικούς χαρακτήρες του Σαίξπηρ στη σκηνή, συμπεριλαμβανομένου του Οθέλλου και του Βασιλιά Ληρ.

