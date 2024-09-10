Τα αεροδρόμια της Μόσχας Ντομοντέντοβο, Ζουκόφσκι και Βνούκοβο λειτουργούν και πάλι ομαλά, αφού είχαν αναστείλει σήμερα τις πτήσεις έπειτα από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε μέσω του Telegram η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως στη διάρκεια της νύχτας η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε συνολικά 144 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα 20 από τα οποία πάνω από την περιφέρεια της Μόσχας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, εξαιτίας της επίθεσης αυτής δημιουργήθηκαν προβλήματα και στο διεθνές αεροδρόμιο του Καζάν, δυτικά της Μόσχας.

«Εβδομήντα δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν πάνω από την περιφέρεια του Μπριάνσκ (...) 14 πάνω από την περιφέρεια του Κουρσκ, 13 πάνω από την περιφέρεια της Τούλα, οκτώ πάνω από την περιφέρεια του Μπελγκορόντ, επτά πάνω από την περιφέρεια της Καλούγκα, πέντε πάνω από την περιφέρεια του Βορονέζ, τέσσερα πάνω από την περιφέρεια του Λιπέτσκ και ένα πάνω από την περιφέρεια του Ορέλ», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε συνομιλίες με το Κίεβο μέχρι οι ουκρανικές δυνάμεις να αποχωρήσουν από το ρωσικό έδαφος, δήλωσε εξάλλου σήμερα ο Σεργκέι Σοϊγκού, ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Στο μεταξύ, μία 46χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από ουκρανικό πλήγμα στη διάρκεια της νύxτας στην περιφέρεια της Μόσχας, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης, διευκρινίζοντας ότι «δεν επιβεβαιώνεται» ο θάνατος ενός παιδιού, τον οποίο είχε ανακοινώσει νωρίτερα.

«Μια γυναίκα 46 ετών σκοτώθηκε. Είχε αναφερθεί νωρίτερα πως σκοτώθηκε ένα παιδί 9 ετών, όμως η πληροφορία αυτή δεν επιβεβαιώνεται», ανέφερε ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ, ο οποίος έκανε επίσης λόγο για ένα τραυματία μεταξύ των αμάχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

