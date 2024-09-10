Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε πως θέλει το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας του να αναπτύσσεται διαρκώς, ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε ότι η Πιονγκγιάνγκ είναι μια «υπεύθυνη» πυρηνική δύναμη, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα των επίσημων βορειοκορεατικών μέσων ενημέρωσης.

Εξαιτίας «των περισσότερο διαφοροποιημένων απειλών» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, οι «πυρηνικές δυνάμεις» της Βόρειας Κορέας και οι ικανότητές της να τις αναπτύσσει πρέπει να «τελειοποιηθούν», δήλωσε ο βορειοκορεάτης πρόεδρος.

Η Πιονγκγιάνγκ «θα διπλασιάσει» τις προσπάθειες ώστε οι ένοπλες δυνάμεις της, περιλαμβανομένων των πυρηνικών, να είναι «εντελώς έτοιμες για μάχη», τόνισε στη διάρκεια της 76ης επετείου της δημιουργίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας.

Εντούτοις, η χώρα είναι μια «υπεύθυνη πυρηνική δύναμη», διαβεβαίωσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, «Τα πυρηνικά όπλα μας, τα οποία χρησιμεύουν για να αμυνθούμε, δεν αποτελούν απειλή για κανένα».

Η ομιλία αυτή έγινε την ώρα που οι σχέσεις ανάμεσα στα δύο κορεατικά κράτη βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο. Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε πρόσφατα την ανάπτυξη 250 εκτοξευτήρων βαλλιστικών πυραύλων στα σύνορα με τη Νότια Κορέα.

Σύμφωνα με τον Γιανγκ Ουκ του Asan Institute for Policy Study, «μέχρι το 2027, η Βόρεια Κορέα μπορεί να διαθέτει 200 πυρηνικές κεφαλές και έως 300 το 2030».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

