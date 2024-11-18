Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρόκειται να προσκαλέσει τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ στο Παρίσι για μια σύνοδο κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη στις αρχές Φεβρουαρίου, δήλωσε δημοσιογράφος του CNN στο X τη Δευτέρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση τόσο από τον Τραμπ όσο και από τον Μασκ που αναλαμβάνει θέση στην κυβέρνησή του.

Ο Μασκ έχει δημιουργήσει το δικό του μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης τον, το Grok συνδεδεμένο στην πλατφόρμα X, και έτοιμο να απαντήσει σε "πολιτικά μη ορθές" ερωτήσεις, αντίθετα με άλλα ανάλογα μοντέλα.

Πηγή: skai.gr

