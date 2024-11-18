Κίεβο: Η χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας ενδεχομένως «να αλλάξει το παιχνίδι»

Το πράσινο φως που έδωσαν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία για να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας «θα μπορούσε να αλλάξει το παιχνίδι», επισήμανε σήμερα Δευτέρα ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα.

«Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει το παιχνίδι. Όσο μακρύτερα (σ.σ. πιο βαθιά στο ρωσικό έδαφος) μπορεί να χτυπήσει η Ουκρανία, τόσο πιο σύντομος θα είναι ο πόλεμος (…) Θα μπορούσε να έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στο πεδίο των μαχών», είπε ο Σιμπίχα σε δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με αφορμή τη συμπλήρωση 1.000 ημερών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, ενέκρινε τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία για χτυπήματα εντός της Ρωσίας, παρά την αβεβαιότητα για το αν ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να αναιρέσει την απόφασή του.

Ήδη η εξέλιξη έχει προκαλέσει αναστάτωση στους συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ.

Η κίνηση να εξουσιοδοτηθεί η Ουκρανία για πλήγματα βαθύτερα στη Ρωσία έγινε τους τελευταίους μήνες της εξουσίας του Μπάιντεν, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ θα μπορούσε σύντομα να αναθεωρηθεί με την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος ο Τραμπ δεν έχει σχολιάσει, αλλά μία από τις προεκλογικές του δεσμεύσεις ήταν ότι θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με το στενό του περιβάλλον να καταδικάζει την κίνηση Μπάιντεν και να κάνει λόγο για επικίνδυνη κλιμάκωση.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.