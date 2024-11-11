Η Φινλανδία απορρίπτει το μοντέλο φινλανδοποίησης για Ουκρανία

Η επιβολή ουδετερότητας στην Ουκρανία δεν θα επιφέρει ειρηνική λύση στην κρίση με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας, Ελίνα Βάλτονεν, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να εμπιστευθεί κανείς τη Μόσχα ότι θα τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία υπογράψει.

Η Φινλανδία, κυβερνώμενη από την τσαρική Ρωσία για περισσότερο από έναν αιώνα, απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1917.

Στη συνέχεια απέκρουσε απεγνωσμένα τη σοβιετική εισβολή το 1939 και για ένα διάστημα τάχθηκε στο πλευρό της ναζιστικής Γερμανίας σε μια προσπάθεια να κερδίσει πίσω τα χαμένα εδάφη. Καθώς ο πόλεμος τελείωσε με τη νίκη των Συμμάχων, η Φινλανδία βρέθηκε αναγκασμένη να περάσει δεκαετίες διατηρώντας φιλικές σχέσεις με τον ανατολικό της γείτονα, βαδίζοντας μερικές φορές σ’ ένα επισφαλές μονοπάτι ουδετερότητας για να διατηρήσει την ανεξαρτησία της - μια τακτική γνωστή ως «Φινλανδοποίηση».

Με την προοπτική ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επιδιώξει να τερματίσει τη σύγκρουση όσο το δυνατόν συντομότερα και με τις ανησυχίες ορισμένων συμμάχων ότι οι όροι θα μπορούσαν να επιβληθούν στο Κίεβο, ένα σενάριο θα μπορούσε να είναι η επιβολή ουδέτερου καθεστώτος στην Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα απαιτήσει η Ουκρανία να παραμείνει ουδέτερη για να υπάρξει ειρήνη, γεγονός που θα διέλυε de facto τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Θέματα εμπιστοσύνης προς τη Ρωσία

Μιλώντας σε συνέντευξή της στο Reuters, η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βάλτονεν απέρριψε το μοντέλο της «φινλανδοποίησης», επισημαίνοντας ότι πρώτον, το Ελσίνκι απέκρουσε τη Ρωσία στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και ότι παρά την ειρήνη που ακολούθησε συνέχισε πάντα να εξοπλίζεται φοβούμενη μια νέα σύγκρουση.

«Ναι, είμαι εναντίον της (Φινλανδοποίησης). Ας το παραδεχτούμε, η Ουκρανία ήταν ουδέτερη προτού δεχτεί επίθεση από τη Ρωσία», δήλωσε η Βάλτονεν, η χώρα της οποίας έχει σύνορα μήκους 1.300 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, στο περιθώριο του φόρουμ για την ειρήνη που διεξάγεται στο Παρίσι.

«Σίγουρα δεν είναι κάτι που θα επέβαλα στην Ουκρανία. Σίγουρα όχι ως πρώτη εναλλακτική λύση», προσθέτοντας ότι αυτό δεν θα εξάλειφε τα προβλήματα. Η εισβολή στην Ουκρανία οδήγησε τόσο τη Φινλανδία όσο και τη Σουηδία να εγκαταλείψουν δεκαετίες στρατιωτικής ουδετερότητας και να αναζητήσουν ασφάλεια στους κόλπους του ΝΑΤΟ.

Η Βάλτονεν αμφισβήτησε κατά πόσον η Ρωσία μπορεί να είναι αξιόπιστη ακόμη και αν συμφωνήσει σε μια συμφωνία και δήλωσε ότι ο εξαναγκασμός της Ουκρανίας να αποδεχθεί όρους παρά τη θέλησή της θα κατέρριπτε το διεθνές σύστημα.

«Θέλω πραγματικά να αποφύγω μια κατάσταση όπου οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, ή οι Ηνωμένες Πολιτείες για το θέμα αυτό, θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας», είπε.

«Μια μεγαλύτερη δύναμη μπορεί όχι μόνο να αρπάξει εδάφη, αλλά και να αποδυναμώσει ουσιαστικά την κυριαρχία ενός άλλου έθνους», είπε.

