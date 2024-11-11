Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Υπό πίεση από στελέχη της Εκκλησίας της Αγγλίας να παραιτηθεί βρίσκεται ο Αρχιεπίσκοπος του Καντερμπέρι Τζάστιν Γουέλμπι.

Ο λόγος για την πίεση που ασκείται στον προκαθήμενο της Αγγλικανικής Εκκλησίας είναι το πόρισμα έρευνας που τον κατηγορεί πως δεν είχε προβεί σε επίσημη καταγγελία στις αρχές για τις κατηγορίες σε βάρος του κορυφαίου δικηγόρου Τζον Σμάιθ περί κακοποίησης ανηλίκων και νεαρών ανδρών.

Ο Τζον Σμάιθ, που πέθανε το 2018 σε ηλικία 75 ετών στο Κέιπ Τάουν χωρίς να οδηγηθεί σε δίκη, κατηγορείται για την τραυματική σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική και πνευματική κακοποίηση περίπου 130 αγοριών και νεαρών ανδρών επί πέντε δεκαετίες από το 1970 και μετά, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Νότια Αφρική και στη Ζιμπάμπουε. Οι επιθέσεις πιστεύεται ότι έγιναν κατά κύριο λόγο σε περιόδους που απασχολούταν ως εθελοντής σε εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις.

Ο Αρχιεπίσκοπος Γουέλμπι διατείνεται ότι δεν γνώριζε ούτε υποψιαζόταν κάτι μέχρι το 2013, αλλά η λεγόμενη έκθεση Μάκιν τού καταλογίζει πως όταν πληροφορήθηκε τις καταγγελίες εκείνη τη χρονιά, γεγονός που ο ανώτατος κληρικός αναγνωρίζει, «προσωπικά δεν έκανε κάτι για να διασφαλίσει» την αστυνομική διερεύνηση της υπόθεσης ενώ «μπορούσε και έπρεπε» να το κάνει.

Αίτημα υπέρ της παραίτησης του Αρχιεπισκόπου που συνέταξαν μέλη της Γενικής Συνόδου της Εκκλησίας της Αγγλίας έχει συγκεντρώσει πάνω από 1.500 υπογραφές κληρικών.

Η Επίσκοπος του Νιούκαστλ Χέλεν-Αν Χάρτλεϊ έγινε το πιο ανώτερο στέλεχος της Εκκλησίας που τάχθηκε δημοσίως υπέρ της παραίτησης του Τζάστιν Γουέλμπι, χαρακτηρίζοντας την παραμονή του στο αξίωμα «μη βιώσιμη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.