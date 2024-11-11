Διαμάντι «έστειλε» στα δικαστήρια μέλη της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ

Δύο φατρίες της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ άρχισαν σήμερα τη δικαστική μάχη τους με επίκεντρο ένα διαμάντι που αξίζει εκατομμύρια δολάρια στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, με μια εταιρεία που διευθύνει ένας ξάδελφος του εμίρη του Κατάρ να προσπαθεί να επιβάλει το δικαίωμα, που ισχυρίζεται πως έχει, να αγοράσει τον πολύτιμο λίθο των 70 καρατιών.

Στη διαμάχη για το διαμάντι "Idol's Eye" (το Μάτι του Ειδώλου) εμπλέκονται ο συλλέκτης έργων τέχνης σεΐχης Χαμάτ μπιν Αμπντουλάχ αλ Θάνι, ξάδελφος του ηγέτη του Κατάρ σεΐχη Χαμάντ αλ Θάνι και οι συγγενείς του πρώην υπουργού Πολιτισμού σεΐχη Σαούντ μπιν Μοχάμεντ αλ Θάνι.

#NSTworld Qatari royals fight in UK court over 70-carat 'Idol's Eye' diamondhttps://t.co/42NntyXqCC — New Straits Times (@NST_Online) November 11, 2024

Ο σεΐχης Σαούντ, που διετέλεσε υπουργός Πολιτισμού του Κατάρ το διάστημα μεταξύ 1997 και 2005, ήταν ένας από τους πιο ενεργούς συλλέκτες έργων τέχνης παγκοσμίως και αγόρασε το εν λόγω διαμάντι στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Δάνεισε το διαμάντι στην εταιρεία χαρτοφυλακίου QIPCO, της οποίας διευθύνων σύμβουλος ήταν ο σεΐχης Χαμάντ μπιν Αμπντουλάχ, λίγο πριν από τον θάνατό του το 2014.

Η συμφωνία έδινε στην QIPCO τη δυνατότητα να αγοράσει το διαμάντι με τη συναίνεση της Elanus Holdings, μιας εταιρείας που βασικά συνδεόταν με τους συγγενείς του σεΐχη Σαούντ.

Η Elanus ανήκει ουσιαστικά στο ίδρυμα Al Thani με έδρα το Λιχνενστάιν, οι κληρονόμοι του οποίου είναι η χήρα του σεΐχη Σαούντ και τρία παιδιά.

Οι δύο πλευρές διαφωνούν σχετικά με το πόσο κοστίζει ο πολύτιμος λίθος.

Οι δικηγόροι της QIPCO υποστηρίζουν ότι μια επιστολή του 2020 που έγραψε ο δικηγόρος του Ιδρύματος Αλ Θάνι είχε οδηγήσει σε μια συμφωνία για την πώληση του διαμαντιού έναντι του ποσού των 10 εκατομμυρίων δολαρίων και ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να δώσει εντολή στην Elanus να πουλήσει τον λίθο στην QIPCO.

Εντούτοις, η Elanus διατείνεται πως η επιστολή εστάλη κατά λάθος.

Ο δικηγόρος της Elanus Σαάντ Χοσάιν δήλωσε, βάσει δικαστικών εγγράφων, ότι ο γιος του σεΐχη Σαούντ σεΐχης Χαμάντ μπιν Σαούντ αλ Θάνι «επιζητά απλά να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας πώλησης στη σωστή τιμή», ωστόσο δεν έχει διαβουλευτεί με τους άλλους κληρονόμους του ιδρύματος.

Ο Χοσάιν συμπλήρωσε ότι ο ειδικός διαμαντιών της Elanus εκτίμησε την αξία του διαμαντιού σε περίπου 27 εκατομμύρια δολάρια, κάτι που οι δικηγόροι της QIPCO θεωρούν μια απόπειρα να επιτευχθεί μια υψηλότερη τιμής πώλησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

