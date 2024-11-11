Το βιβλίο του Τζέιμι Όλιβερ αποσύρθηκε λόγω αντιδράσεων από Ιθαγενείς Αυστραλίας

Μετά από έντονες αντιδράσεις για στερεοτυπικές περιγραφές των Ιθαγενών της Αυστραλίας στο πρόσφατο βιβλίο του για παιδιά ο διάσημος Βρετανός σεφ Τζέιμι Όλιβερ (Jamie Oliver) προχώρησε στην απόσυρσή του από τα ράφια σύμφωνα με τον Guardian.

Στις 400 σελίδες του «Billy and the Epic Escape», ξετυλίγεται η ιστορία μιας κοπέλας των Αβοριγινών με μυστικιστικές δυνάμεις, η οποία ζει σε ανάδοχη οικογένεια και πέφτει θύμα απαγωγής στο σπίτι της στην κεντρική Αυστραλία.

Το βιβλίο κυκλοφόρησε στις 21 Μαΐου από τις εκδόσεις Penguin Random House UK.

Σύμφωνα με το ΒΒC, oρισμένοι ηγέτες Αβοριγίνων, χαρακτήρισαν το βιβλίο «προσβλητικό», επισημαίνοντας ότι περιέχει γλωσσικά λάθη και συμβάλλει στη «διαγραφή, τον ευτελισμό και στερεοτυπική παρουσίαση των στερεοτύπων των ανθρώπων και των εμπειριών των Πρώτων Εθνών».

Σε δήλωσή του, ο σεφ ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αυστραλία για την προώθηση του νεότερου βιβλίου μαγειρικής του με τίτλο «Simply Jamie» - ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι είναι «συντετριμμένος» που προκάλεσε πόνο.

«Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να παρερμηνεύσω αυτό το βαθιά οδυνηρό θέμα. Μαζί με τους εκδότες μου αποφασίσαμε να αποσύρουμε το βιβλίο από την πώληση», συμπλήρωσε.

Μεταξύ των ενστάσεων είναι ότι ο χαρακτήρας της ηρωίδας έχει τη δυνατότητα να διαβάζει το μυαλό των ανθρώπων και να επικοινωνεί με ζώα και φυτά επειδή «αυτός είναι ο τρόπος των ιθαγενών» κάτι που όπως υπογράμμισε η Σάρον Ντέιβις (Sharon Davis) από το εθνικό εκπαιδευτικό σώμα των Πρώτων Εθνών μειώνει τα «σύνθετα και διαφορετικά συστήματα πεποιθήσεων» σε «μαγεία».

Επιπλέον, η γλώσσα που χρησιμοποιείται προέρχεται από τη διάλεκτο των Gamilaraay, των λαών της Νέας Νότιας Ουαλίας και του Κουίνσλαντ, όπου σύμφωνα με την κα Ντέιβις δείχνει «πλήρη άγνοια των τεράστιων διαφορών μεταξύ των γλωσσών, των πολιτισμών και των πρακτικών των Πρώτων Εθνών».

Η εκδότρια εταιρεία από την πλευρά της δήλωσε ότι ο σεφ είχε ζητήσει τη γνώμη των ιθαγενών Αυστραλών σχετικά με το βιβλίο, αλλά «μια συντακτική αστοχία» εμπόδισε να γίνει.

Πηγή: skai.gr

