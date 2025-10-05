Η Ευρώπη θα ανακοινώσει νέα στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη - Ποιους τομείς θέλει να βελτιώσει

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να ανακοινώσει ένα νέο σχέδιο για την προώθηση των ευρωπαϊκών πλατφορμών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), προκειμένου να είναι ανταγωνιστική απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα, σύμφωνα με ένα σημερινό δημοσίευμα των «Financial Times».
Η νέα εφαρμοσμένη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Apply AI strategy» θα προωθεί ευρωπαϊκά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να βελτιώσει τη χρήση της, σε τομείς, όπως, οι υπηρεσίες υγείας, η άμυνα, αλλά και η βιομηχανική παραγωγή, προσθέτει η ίδια δημοσιογραφική αναφορά, επικαλούμενη ένα προσχέδιο σχετικής πρότασης.
