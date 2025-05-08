Τα 80 χρόνια από την Ημέρα της Νίκης τιμά σήμερα η Ευρώπη με διάφορες τελετές να έχουν προγραμματιστεί ανά τις χώρες.

Η Γαλλία τιμά τους νεκρούς της και σηματοδοτεί την 80ή επέτειο της Ημέρας Νίκης στην Ευρώπη (VE), η οποία είναι αργία φέτος, όπως κάθε χρόνο. Στο Παρίσι, ο πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, θα καταθέσει στεφάνι στους πρόποδες του αγάλματος του Σαρλ ντε Γκωλ, θα περπατήσει στα Ηλύσια Πεδία μέχρι την Αψίδα του Θριάμβου, θα αναζωπυρώσει την αιώνια φλόγα στον τάφο του Άγνωστου Πολεμιστή και θα επιθεωρήσει τα στρατεύματα.

Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, θα ακουστεί η Μασσαλιώτιδα, θα εκφωνηθεί ομιλία του Μακρόν για «τις αξίες που θριάμβευσαν το 1945», θα συμμετάσχουν στρατιωτικές μπάντες από έξι χώρες και θα παρελάσει προσωπικό των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων.

Αλλά η Γαλλία είναι μια από τις εκπληκτικά λίγες ευρωπαϊκές χώρες που γιορτάζουν την Ημέρα της Νίκης με μια τέτοια τελετή.

«Η 80ή επέτειος της νίκης της 8ης Μαΐου 1945 αποτελεί περισσότερο από ποτέ, μια διπλή ευθύνη», ανέφερε το γαλλικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του αυτή την εβδομάδα: «Προς τους τελευταίους επιζώντες μάρτυρες του πολέμου και προς τη νεότερη γενιά».

Το 2025, είναι πιο σημαντικό από ποτέ οι εορτασμοί της Ημέρας της Νίκης να «τιμούν τις θυσίες όσων πολέμησαν και υπέφεραν – αλλά και να μεταδίδουν τις μαρτυρίες και τις αναμνήσεις τους στους νέους του σήμερα», ανέφερε το υπουργείο.

Αυτή τη φιλοδοξία συμμερίζεται και το Βερολίνο, το οποίο για πρώτη φορά καθιστά τη σημερινή ημέρα ως αργία, καθώς η Γερμανία - όπως και η υπόλοιπη ήπειρος - παλεύει με τις αλλαγές που διαβρώνουν την μεταπολεμική τάξη πραγμάτων.

Σε όλη την πρωτεύουσα, έχουν προγραμματιστεί μια σειρά από εκδηλώσεις μνήμης, εκθέσεις, μαρτυρίες μαρτύρων, θεατρικές παραστάσεις, δημόσιες συζητήσεις, προβολές ταινιών, συναυλίες και ξεναγήσεις.

Ο νεοεκλεγείς καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς , θα παραστεί σε τελετή μνήμης σε μια εκκλησία του Βερολίνου που υπέστη ζημιές από τον πόλεμο, σε τελετή κατάθεσης στεφάνων και στην κεντρική επετειακή εκδήλωση, μια κοινοβουλευτική εκδήλωση μνήμης στο Ράιχσταγκ.

Αδιαμφισβήτητα, η Ευρώπη έχει έρθει αντιμέτωπη φέτος με πολλά δυσάρεστα γεγονότα που έχει φέρει η νέα πραγματικότητα. Οι ΗΠΑ του Τραμπ δεν φαίνεται πλέον να μοιράζονται μαζί της τις αξίες που στηρίζουν τη διατλαντική συμμαχία από το 1945. Η Ευρώπη σαφώς δεν μπορεί πλέον να βασίζεται στις ΗΠΑ για να την υπερασπιστούν. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και οι ευρωπαϊκές χώρες παλεύουν να συμφωνήσουν για μια αύξηση στις αμυντικές δαπάνες.

Για τη Δυτική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, η σημερινή ημέρα αποτελεί μια προαναγγελία σε μεγάλο βαθμό της επιστροφής της ελευθερίας και τον θρίαμβο της δημοκρατίας και σηματοδότησε το τέλος της ναζιστικής επιθετικότητας και της κατοχής.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα συνοδευτούν από τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας, τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ , βετεράνους και άλλους στο Αβαείο του Γουέστμινστερ. Επίσης, αφού τηρηθεί δύο λεπτών σιγή, ο βασιλιάς και ο πρίγκιπας της Ουαλίας θα καταθέσουν στεφάνια με εποχιακά λουλούδια, τα οποία θα ήταν ανθισμένα τον Μάιο του 1945, στον Τάφο του Άγνωστου Πολεμιστή.

Έξω από το Αβαείο, η Κέιτ Μίντλετον θα ενωθεί με την Καμίλα και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας καταθέτοντας λουλούδια στο Μνημείο Αθώων Θυμάτων, προς τιμήν όλων των θυμάτων του πολέμου και της καταπίεσης, καθώς οι διαδικασίες πλησιάζουν στο τέλος τους.

Ωστόσο, δεν γιορτάζουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες τη συγκεκριμένη ημέρα σήμερα.

Το Βέλγιο συνδυάζει τις τελετές του με την Ημέρα Ανακωχής στις 11 Νοεμβρίου, η οποία σηματοδοτεί το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Η Ολλανδία και η Δανία γιορτάζουν την Ημέρα Απελευθέρωσης στις 5 Μαΐου. Η Ιταλία, ένας από τους συμμάχους της Γερμανίας στον πόλεμο, γιορτάζει επίσης την Ημέρα Απελευθέρωσης - τη νίκη επί της κυβέρνησης-μαριονέτας του Μουσολίνι - στις 25 Απριλίου.

Η ίδια η Ρωσία τιμά την Ημέρα της Νίκης με μια τεράστια στρατιωτική παρέλαση στις 9 Μαΐου.

Ορισμένα άλλα κράτη του πρώην ανατολικού μπλοκ, από τη Λευκορωσία μέχρι τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, συνεχίζουν να γιορτάζουν την Ημέρα της Νίκης στις 9 Μαΐου. Πολλά, ωστόσο, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, έχουν μεταβεί στην όγδοη ημέρα από τότε που ανέκτησαν την ανεξαρτησία τους, επιλέγοντας να μην γιορτάσουν την ημερομηνία που έπεσαν υπό σοβιετικό έλεγχο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.