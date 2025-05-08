Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι προτίθεται να διορίσει αρχίατρο των ΗΠΑ μια γιατρό, υπέρμαχο της ολιστικής ιατρικής και influencer που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, αφού απέσυρε την προηγούμενη επιλογή του, μια γιατρό σταρ του τηλεοπτικού δικτύου Fox News.

«Η γιατρός Κέισι Μινς θα ονομαστεί αρχίατρος», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social διευκρινίζοντας ότι η αρχική του επιλογή, η Τζανέτ Νέσγουατ, θα αναλάβει άλλο πόστο στο υπουργείο Υγείας.

Η αλλαγή αυτή, που έγινε μία ημέρα προτού η Νέσγουατ ήταν προγραμματισμένο να παρουσιαστεί ενώπιον επιτροπής της Γερουσίας προκειμένου να εγκριθεί ο διορισμός της, εγείρει ερωτήματα για ενδεχόμενη παρέμβαση μιας ακροδεξιάς influencer, της Λόρα Λούμερ.

Η Λούμερ είχε προσελκύσει τα φώτα της δημοσιότητας στις αρχές Απριλίου όταν ζήτησε την αποπομπή του επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας Πληροφοριών.

Αυτή την εβδομάδα εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της στον διορισμό της Νέσγουατ, μία γιατρός που έγινε γνωστή στις ΗΠΑ στη διάρκεια της πανδημίας covid-19 όταν εμφανιζόταν τακτικά στο Fox News.

«Έχουμε πραγματικά ανάγκη έναν νέο υποψήφιο για τη θέση του αρχιάτρου», έγραψε τη Δευτέρα στο Χ η Λούμερ, κατηγορώντας τη Νέσγουατ ότι είναι «υπέρ των εμβολίων» και ότι δεν «συμφωνεί ιδεολογικά» με τον Τραμπ, ούτε «με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησής του στο θέμα της υγείας».

Ο αρχίατρος των ΗΠΑ, που διορίζεται από τον πρόεδρο, είναι αρμόδιος για ζητήματα δημόσιας υγείας, αν και οι εξουσίες του είναι περιορισμένες.

Η νέα επιλογή του Τραμπ, η Κέισι Μινς, εγκατέλειψε την ειδικότητά της της χειρουργικής επειδή, όπως δήλωσε, «απογοητεύθηκε από την παραδοσιακή ιατρική». Ίδρυσε μια τεχνολογική εταιρεία που ασχολείται με την υγεία, ενώ κερδίζει χρήματα από συμπληρώματα διατροφής, κρέμες, τσάγια και άλλα προϊόντα τα οποία προωθεί μέσω των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.