Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στους Σύριους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράσχει νέα ανθρωπιστική στήριξη στους Σύριους, τόσο εντός της Συρίας όσο και σε γειτονικές χώρες, ύψους 235 εκατ. ευρώ για το 2025.

Μετά την κατάρρευση της προηγούμενης κυβέρνησης στη Δαμασκό, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εργάζεται σε όλα τα επίπεδα για να ενισχύσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, μεταξύ άλλων με πτήσεις ανθρωπιστικής αερογέφυρας.

Η Επίτροπος Ετοιμότητας, Διαχείρισης Κρίσεων και Ισότητας Ατζά Λαμπίμπ επισκέπτεται σήμερα τη Συρία για να επιβεβαιώσει και πάλι τη δέσμευση της ΕΕ για την παροχή κρίσιμης βοήθειας στους αμάχους. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη Επιτρόπου της ΕΕ στη χώρα μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ.

Η νέα χρηματοδότηση της ΕΕ θα παράσχει βοήθεια έκτακτης ανάγκης, όπως: τρόφιμα, προστασία, καταλύματα, καθαρό νερό, μετρητά, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου περιφερειακού ανθρωπιστικού ταμείου που στηρίζει ευάλωτους Σύριους και τις κοινότητες υποδοχής τους σε ολόκληρη την περιοχή.

Η Επίτροπος Λαμπίμπ θα συναντηθεί με εκπροσώπους της μεταβατικής κυβέρνησης, καθώς και με εταίρους της ΕΕ και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Συρίας, για να συζητήσουν σχετικά με τις επείγουσες ανθρωπιστικές προκλήσεις και ανάγκες. Θα ζητήσει τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και την απρόσκοπτη πρόσβαση των εταίρων της ανθρωπιστικής βοήθειας σε ολόκληρη τη Συρία. Η Επίτροπος θα συναντηθεί επίσης με δικαιούχους των έργων ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ.

Γιώργος Φελλίδης

