Η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού, του κεντρώου πρωθυπουργού που βρισκόταν στην εξουσία μόλις εννέα μήνες, κατέρρευσε τη Δευτέρα, σε μια ακόμη ένδειξη ότι η Γαλλία βυθίζεται σε χρόνια πολιτική αστάθεια και αδυναμία να αντιμετωπίσει τη διογκούμενη οικονομική κρίση.

Η Εθνοσυνέλευση, η κάτω Βουλή του Κοινοβουλίου, δεν έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον Μπαϊρού, που ο ίδιος είχε ζητήσει, με στόχο να αναδείξει τη σοβαρότητα του αυξανόμενου δημόσιου χρέους και του ελλείμματος.

Ο Μπαϊρού έλαβε 194 ψήφους υπέρ και 364 κατά, σύμφωνα με την πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης. Από τους 589 βουλευτές, οι 573 συμμετείχαν στη διαδικασία ενώ 15 επέλεξαν την αποχή.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, ο Φρανσουά Μπαϊρού αποχώρησε από την Εθνοσυνέλευση χωρίς να προβεί σε δηλώσεις. Σύμφωνα με το περιβάλλον του, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, θα υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν το πρωί της Τρίτης. Το Ελιζέ ανακοίνωσε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα ορίσει νέο πρωθυπουργό «τις επόμενες ημέρες».

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας, μια κυβέρνηση δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης.

Ο Μπαϊρού θα πρέπει τώρα να υποβάλει την παραίτηση της κυβέρνησής του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θα κληθεί να ορίσει νέο πρωθυπουργό για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η παραίτησή του, αφήνει τον Εμανουέλ Μακρόν αντιμέτωπο με περιορισμένες επιλογές, καθώς οι χρηματοπιστωτικές αγορές εκφράζουν ανησυχία για την πολιτική και δημοσιονομική κρίση στη Γαλλία.

Ο Μπαϊρού είχε καλέσει αιφνιδιαστικά σε ψήφο εμπιστοσύνης επιδιώκοντας να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική στήριξη στη στρατηγική του για τη μείωση του ελλείμματος, που αγγίζει σχεδόν το διπλάσιο του ευρωπαϊκού ορίου του 3%, και για την αντιμετώπιση του χρέους, το οποίο ανέρχεται στο 114% του ΑΕΠ.

Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν είχαν καμία διάθεση να στηρίξουν τα προτεινόμενα μέτρα εξοικονόμησης ύψους 44 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, με τις εκλογές για τη διαδοχή του Μακρόν να πλησιάζουν το 2027.

Ο Μακρόν θα μπορούσε τώρα να διορίσει έναν πολιτικό από την κεντρώα ομάδα του ή από τους συντηρητικούς ως επόμενο πρωθυπουργό, αλλά αυτό θα σήμαινε επανάληψη μιας στρατηγικής που δεν απέδωσε μια σταθερή συμμαχία. Μια άλλη επιλογή θα ήταν να στραφεί στην αριστερά και να ορίσει έναν μετριοπαθή σοσιαλιστή ή να επιλέξει έναν τεχνοκράτη.

Κανένα από αυτά τα σενάρια, ωστόσο, δεν αναμένεται να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η ανάγκη σχηματισμού νέας κυβέρνησης θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε χαλάρωση του σχεδίου μείωσης του ελλείμματος, είχε δηλώσει πριν από την ψηφοφορία ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ.

Ο Μακρόν ενδέχεται τελικά να αποφασίσει ότι η μόνη διέξοδος από την κρίση είναι η προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Μετά την ανακοίνωση της πτώσης της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν έκανε λόγο για «νίκη και ανακούφιση» σε ανάρτησή του στο Χ. «Ο Μακρόν βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή απέναντι στον λαό. Κι αυτός πρέπει να φύγει», έγραψε ακόμη ο ιδρυτής της Ανυπότακτης Γαλλίας.

Bayrou est tombé. Victoire et soulagement populaire. Macron est désormais en première ligne face au peuple. Lui aussi doit partir. pic.twitter.com/MTkCQU6yXH — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 8, 2025

Λίγα λεπτά μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των βουλευτών, ο Μπορίς Βαλό, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών, πήρε τον λόγο και επιβεβαίωσε ότι το κόμμα του είναι έτοιμο να κυβερνήσει, προτείνοντας «έναν άλλο πολιτικό δρόμο, διαφορετικό από εκείνον του Εμανουέλ Μακρόν που μας οδήγησε σε αυτό το αδιέξοδο».

Τόνισε επίσης ότι προτείνει «μια άλλη μέθοδο, με εμπιστοσύνη στο Κοινοβούλιο και στην ικανότητά του να χτίζει πλειοψηφίες κείμενο με κείμενο, στη βάση των προτάσεων που θα ήταν δικές μας αν καλούμασταν να κυβερνήσουμε».

«Είμαστε διαθέσιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας», υπογράμμισε, «μαζί με την αριστερά και τους οικολόγους, σε πνεύμα δημοκρατικό και κοινοβουλευτικό».

Πηγή: skai.gr

