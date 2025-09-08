Νετανιάχου: «Φύγετε από τη Γάζα» - «Ετοιμαζόμαστε για τη χερσαία επιχείρηση»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να απομακρυνθούν άμεσα, λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Λέω στους κατοίκους της Γάζας, ακούστε με προσεκτικά: έχετε προειδοποιηθεί — φύγετε τώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «οργανώνονται και συγκεντρώνονται» γύρω από την πόλη της Γάζας για έναν μεγάλο χερσαίο «ελιγμό».

Ο Νετανιάχου, δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν καταστρέψει «50 τρομοκρατικούς πύργους» τις τελευταίες δύο ημέρες, υπογραμμίζοντας πως αυτό αποτελεί «μόνο το προοίμιο» της επιχείρησης για την κατάληψη της pόλης της Γάζας.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα από το κέντρο επιχειρήσεων της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στο Τελ Αβίβ, ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε ότι θα καταστραφούν όλες οι «φωλιές της τρομοκρατίας».

«Υποσχέθηκα πριν από λίγες ημέρες ότι θα καταστρέψουμε τους τρομοκρατικούς πύργους της Γάζας. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Τις τελευταίες δύο ημέρες, 50 τέτοιοι πύργοι ισοπεδώθηκαν από την Πολεμική Αεροπορία. Και όλα αυτά είναι μόνο μια εισαγωγή, ένα προοίμιο, στη μεγάλη επιχείρηση που έρχεται, τη χερσαία προέλαση των δυνάμεών μας, οι οποίες ήδη συγκεντρώνονται στην πόλη της Γάζας», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.