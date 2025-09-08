Λογαριασμός
Η Λεπέν καλεί τον Μακρόν να παραιτηθεί και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης - Η Λεπέν υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη παράλυση της κυβέρνησης θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια ευρύτερη κρίση

Marine Le Pen

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η κρίσιμη συνεδρίαση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας με την ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαιρού.

Την ώρα που ο Φρανσουά Μπαιρού προσπαθεί να πείσει τη γαλλική εθνοσυνέλευση να στηρίξει την κυβέρνηση μειοψηφίας της οποίας ηγείται, ώστε να προχωρήσει σε γενναίες περικοπές για τη μείωση του χρέους, η πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Μαρίν Λεπέν καλεί τον Εμανουέλ Μακρόν να παραιτηθεί, σημειώνοντας, ότι οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές «δεν είναι επιλογή αλλά υποχρέωση» για τον Μακρόν.

«Όλα υποδηλώνουν ότι νομικά, πολιτικά, ακόμη και ηθικά, η διάλυση δεν είναι επιλογή, αλλά υποχρέωση», υποστήριξε η ίδια.

Ισχυρίζεται ότι η συνεχιζόμενη παράλυση της κυβέρνησης θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια ευρύτερη κρίση και έκανε αναφορά στο κίνημα «Μπλοκάρετε τα Πάντα» της 10ης Σεπτεμβρίου.

