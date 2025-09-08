Γαλλία: Ποιον θα επιλέξει ο Μακρόν αν πέσει ο Μπαϊρού - Τα σενάρια διαδοχής

Αν ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα δεχθεί έντονες πιέσεις να στραφεί στην αριστερά για τον επόμενο πρωθυπουργό, καθώς οι δύο τελευταίοι διορισμοί (Μπαρνιέ και Μπαϊρού) προήλθαν από τη δεξιά και το κέντρο, ενώ στις εκλογές του 2024 η αριστερή συμμαχία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη.

Ως πιθανός υποψήφιος προβάλλει ο 57χρονος ηγέτης των Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φορ, επικεφαλής ομάδας 66 βουλευτών στην Εθνοσυνέλευση. Αν και θεωρείται μετριοπαθής, το βασικό εμπόδιο είναι οι τεταμένες σχέσεις του κόμματός του με τον Ζαν-Λικ Μελανσόν. Στον ίδιο χώρο κινούνται και άλλα ονόματα, όπως ο πρώην πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ και ο έμπειρος υπουργός Πιερ Μοσκοβισί, που σήμερα ηγείται του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα επιλογή θεωρείται ο νυν υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ, ο οποίος, παρότι προέρχεται από τον τραπεζικό χώρο, ξεχωρίζει για τον κοινωνικο-φιλελεύθερο προσανατολισμό του.

Αν ο Μακρόν επιλέξει από τον χώρο του Κέντρου και της Δεξιάς, πρώτο φαβορί θεωρείται ο υπουργός Άμυνας Σεμπαστιέν Λεκορνί (39 ετών), στενός συνεργάτης του προέδρου και υπεύθυνος για την ενίσχυση των γαλλικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Επίσης, ακούγεται το όνομα της υπουργού Εργασίας και Υγείας Κατρίν Βοτρίν, αλλά και του υπουργού Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό και του υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν.

Ωστόσο, με το βλέμμα στραμμένο στις προεδρικές εκλογές του 2027, παραμένει αμφίβολο αν ισχυρά κομματικά στελέχη θα θελήσουν να επωμιστούν τον «πολιτικό θάνατο» που πολλοί θεωρούν πως συνεπάγεται η θέση του επόμενου πρωθυπουργού του Μακρόν.



Πηγή: skai.gr

