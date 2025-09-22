Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η βρετανική κυβέρνηση δημοσίευσε την επίσημη επιστολή του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ προς τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, με αφορμή την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

«Αυτή η ιστορική απόφαση επιβεβαιώνει την υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στο δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας κρατικής υπόστασης», αναφέρει ο Στάρμερ προσθέτοντας ότι «μια λύση δύο κρατών παραμένει ο μόνος δρόμος για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην περιοχή».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός λέει ότι έχει «επίγνωση του ιστορικού ρόλου που έχει διαδραματίσει το Ηνωμένο Βασίλειο στη Μέση Ανατολή» και προσβλέπει σε μια «νέα εποχή φιλίας και συνεργασίας» μεταξύ της χώρας του και της Παλαιστίνης.



Πηγή: skai.gr

