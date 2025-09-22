Axios: Ο Τραμπ προγραμματίζει σύνοδο στη Νέα Υόρκη με Άραβες ηγέτες για την επόμενη μέρα στη Γάζα

Συνάντηση με επιλεγμένη ομάδα Αράβων και μουσουλμάνων ηγετών σχεδιάζει να έχει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με θέμα τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με δύο Άραβες αξιωματούχους με γνώση της συνάντησης που επικαλείται το Axios.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, στις 29 Σεπτεμβρίου.

Θα πραγματοποιηθεί επίσης σε μια περίοδο όπου αυξάνονται τα δυτικά κράτη, τα οποία αναγνωρίζουν Παλαιστινιακό Κράτος, ενώ το Ισραήλ απειλεί να απαντήσει προχωρώντας σε προσάρτηση τμημάτων της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Σύμφωνα με το Axios, ο Λευκός Οίκος έχει ήδη αποστείλει προσκλήσεις για τη συνάντηση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 2:30 μ.μ. (τοπική ώρα). Σύμφωνα με Άραβες αξιωματούχους, έχουν προσκληθεί οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και της Τουρκίας.

Ο Λευκός Οίκος επιθυμεί οι προσκεκλημένες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να συμμετάσχουν σε ένα μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα και, σύμφωνα με πηγές, να στείλουν στρατεύματα στο πλαίσιο δύναμης σταθεροποίησης, η οποία θα αντικαταστήσει τον ισραηλινό στρατό στην περιοχή.

Οι Άραβες ηγέτες αναμένεται να ζητήσουν από τον Τραμπ να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου ώστε να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα και να αποφύγει οποιαδήποτε προσάρτηση εδαφών στη Δυτική Όχθη.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ήδη καταστήσει σαφές στον Λευκό Οίκο ότι μια ενδεχόμενη προσάρτηση από το Ισραήλ θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση των Συμφωνιών του Αβραάμ, που αποτελούν το σημαντικότερο επίτευγμα εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Τραμπ αναμένεται την ίδια ημέρα να πραγματοποιήσει και ξεχωριστή συνάντηση με τους ηγέτες χωρών του Περσικού Κόλπου, δηλαδή τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ, του Κατάρ, του Ομάν, του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ.

Κύριο θέμα της συνάντησης αυτής θα είναι οι ανησυχίες των χωρών του Κόλπου σχετικά με ισραηλινή επίθεση σε ηγετικά στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ, η πρώτη ισραηλινή επίθεση σε χώρα του Κόλπου. Αξιωματούχοι από τις χώρες αυτές δηλώνουν ότι επιθυμούν διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση Τραμπ πως παρόμοιες επιθέσεις δεν θα επαναληφθούν.

