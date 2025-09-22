Πρόθυμος να ξαναμπεί σε διάλογο με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας – υπό όρους - δήλωσε χθες ο Κιμ Γιονγκ Ουν μιλώντας στην Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση, την ολομέλεια του Κουμμουνιστικού Κόμματος.

«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείψουν την παράλογη εμμονή με την αποπυρηνικοποίησή μας, αποδεχτούν την πραγματικότητα και επιθυμούν γνήσια ειρηνική συνύπαρξη, δεν υπάρχει λόγος να μην καθίσουμε στο τραπέζι με τις Ηνωμένες Πολιτείες», φέρεται να δήλωσε ο Κιμ, σύμφωνα με το KCNA.

Τόνισε ωστόσο ότι «δεν θα ανταλλάξει ποτέ το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας για να απαλλαγεί από τις κυρώσεις», όπως ανέφεραν σήμερα, Δευτέρα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας.

Κατά τη διάρκεια μάλιστα της ομιλίας του, ο ανώτατος ηγέτης της χώρα αναφέρθηκε και στον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο είχαν συναντηθεί τρεις φορές κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του Τραμπ.

«Προσωπικά, έχω ακόμα όμορφες αναμνήσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ (Ντόναλντ) Τραμπ», τόνισε ο Βορειοκορεάτης ηγέτης.

Τον Ιανουάριο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε διαμηνύσει πως το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας θα συνεχιστεί «επ’ αόριστον».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει βούληση να επαναλάβει τις συναντήσεις του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας – «έναν έξυπνο άνθρωπο», όπως έχει πει.

Οι δηλώσεις του Κιμ Γιονγκ Ουν έρχονται σε μια εποχή που η νέα φιλελεύθερη κυβέρνηση στη Σεούλ παροτρύνει τον Τραμπ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην επανέναρξη του διαλόγου με την Πιονγιάνγκ, 6 χρόνια αφότου όλες οι ειρηνευτικές συνομιλίες κατέρρευσαν λόγω του πυρηνικού εξοπλισμού της Βόρειας Κορέας και την επιβολή κυρώσεων.

Νότια Κορέα: Θα στηρίξουμε τις συνομιλίες

Η Βόρεια Κορέα διεξήγαγε έξι πυρηνικές δοκιμές μεταξύ 2006 και 2017. Αυτοανακηρύχθηκε πυρηνική δύναμη το 2022 και δεσμεύτηκε να μην εγκαταλείψει ποτέ τα όπλα της , ενώ έκτοτε συνεχίζει να αναπτύσσει το οπλοστάσιό της παρά τις διεθνείς κυρώσεις.

Η Πιονγκγιάνγκ υπεραμύνεται της ανάπτυξης του πυρηνικού της προγράμματος για στρατιωτικούς σκοπούς, επικαλούμενη τις απειλές που ισχυρίζεται ότι αντιμετωπίζει από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Κορέας.

Σχολιάζοντας τις χθεσινές δηλώσεις του Κιμ Γιονγκ Ουν, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας δήλωσε στο BBC ότι η Σεούλ θα αποδεχόταν μια συμφωνία Τραμπ-Κιμ για το πάγωμα του πυρηνικού προγράμματος.

South Korea would accept a Trump-Kim deal to freeze nuclear programme, president tells BBC https://t.co/1iV8dfsIjG — BBC News (UK) (@BBCNews) September 22, 2025

Ο Λι Τζάε Μιούνγκ δήλωσε ότι η Βόρεια Κορέα παράγει επιπλέον 15-20 πυρηνικά όπλα ετησίως και ότι ένα πάγωμα - ως «προσωρινό μέτρο έκτακτης ανάγκης» - θα ήταν «μια εφικτή, ρεαλιστική εναλλακτική λύση», προς το παρόν.

«Εφόσον δεν εγκαταλείψουμε τον μακροπρόθεσμο στόχο της αποπυρηνικοποίησης, πιστεύω ότι υπάρχουν σαφή οφέλη από το να σταματήσει η Βόρεια Κορέα την πυρηνική και πυραυλική της ανάπτυξη», δήλωσε ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος.

«Το ερώτημα είναι αν θα επιμείνουμε σε άκαρπες προσπάθειες προς τον τελικό στόχο της αποπυρηνικοποίησης, ή αν θα θέσουμε πιο ρεαλιστικούς στόχους και θα επιτύχουμε ορισμένους από αυτούς», πρόσθεσε ο Λι.

Πηγή: skai.gr

