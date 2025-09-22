Το πέρασμα Άλενμπι, η μοναδική πύλη μεταξύ της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας, άνοιξε ξανά για την επιβατική κίνηση, δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της ισραηλινής αρχής που διαχειρίζεται τα χερσαία σύνορα.

Το Ισραήλ έκλεισε επίσημα το πέρασμα στις 19 Σεπτεμβρίου, μια ημέρα αφότου ένας Ιορδανός οδηγός φορτηγού άνοιξε πυρ εκεί, σκοτώνοντας δύο Ισραηλινούς στρατιώτες. Το συνοριακό πέρασμα είναι επίσης η κύρια οδός για τη μεταφορά εμπορικών αγαθών μεταξύ Ιορδανίας και Δυτικής Όχθης.

