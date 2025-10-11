Η εμπορική σκακιέρα Τραμπ–Σι: Κινεζική στρατηγική ή αμερικανικός αυτοσχεδιασμός;

Πρώην αξιωματούχοι του Τραμπ εκτιμούν ότι η τελευταία κίνηση της Κίνας αποτελεί μια ιδιαίτερα σύνθετη επίδειξη ισχύος, που αναδεικνύει τη διαφορά μεταξύ της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Πεκίνου και της πιο αυτοσχεδιαστικής προσέγγισης της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Εμείς παίζουμε σκάκι δύο διαστάσεων, ενώ το Πεκίνο παίζει τετρασδιάστατο», δήλωσε η Λίζα Τόμπιν, πρώην διευθύντρια για την Κίνα στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Ο Λευκός Οίκος αναγνωρίζει ότι η εξωτερική του πολιτική καθοδηγείται περισσότερο από τον πρόεδρο, απορρίπτοντας όμως την άποψη ότι η μείωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας αποδυναμώνει τη στρατηγική του. «Περισσότεροι άνθρωποι δεν σημαίνει καλύτερα αποτελέσματα», τόνισε αξιωματούχος.

Η κλιμάκωση της Κίνας έρχεται λίγο πριν τη συνάντηση Τραμπ–Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, που στόχο είχε να σταθεροποιήσει τις σχέσεις ενόψει νέων δασμών. Το Πεκίνο, αφού ένιωθε ότι είχε το πάνω χέρι, φαίνεται να δοκιμάζει τα όρια μιας κυβέρνησης που δίνει προτεραιότητα στις συμφωνίες.

Η Κίνα πλήττει εκλογικά ευαίσθητους τομείς των ΗΠΑ, όπως τα αγροτικά προϊόντα, και απαντά συμμετρικά σε λιμενικά τέλη. Παράλληλα, νέα εξαγωγικά μέτρα απαιτούν κυβερνητική έγκριση για τεχνολογίες σπάνιων γαιών, υπενθυμίζοντας την εξάρτηση της Αμερικής από την Κίνα.

«Αυτό είναι όπλο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε ο Τζέφρι Γκερτζ, πρώην αξιωματούχος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Ο Τραμπ έχει διατάξει την αύξηση της εγχώριας παραγωγής ορυκτών, αλλά ειδικοί προειδοποιούν ότι θα χρειαστούν χρόνια για να αποδώσει.

Η Κίνα ποντάρει ότι οι ΗΠΑ δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν γρήγορα, διατηρώντας πλεονέκτημα ευαλωτότητας στις σπάνιες γαίες. Παρ’ όλα αυτά, το Πεκίνο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας για τη σταθερότητα των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού.

Ο Τραμπ, πάντως, δήλωσε ότι ενδέχεται ακόμη να συναντηθεί με τον Σι, ελπίζοντας να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση που θα έπληττε σοβαρά την αμερικανική οικονομία. Όπως προειδοποιούν αναλυτές, αν η Κίνα επεκτείνει τους περιορισμούς σε φάρμακα ή χημικά, «θα μπορούσε να παραλύσει την αμερικανική οικονομία από τη μια μέρα στην άλλη».

Στη νέα αυτή φάση των σχέσεων ΗΠΑ και Κίνας, το Πεκίνο καθορίζει την ατζέντα, ενώ ο Τραμπ προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην πολιτική ρητορική, τις οικονομικές πιέσεις και την ανάγκη να μη χαθεί πλήρως ο έλεγχος της κατάστασης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.