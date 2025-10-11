Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέους επιπρόσθετους δασμούς 100% στην Κίνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Παρασκευή μέσω Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 100% στα προϊόντα της Κίνας που εισάγουν, οι οποίοι θα προστεθούν στους προϋπάρχοντες, από 1ης Νοεμβρίου ή «νωρίτερα».

Τονίζοντας πως αντιδρά στην «εξαιρετικά επιθετική στάση για το εμπόριο» που υιοθέτησε η Κίνα, ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε επίσης πως θα επιβληθούν ταυτόχρονα περιορισμοί στις εξαγωγές «των προϊόντων λογισμικού στρατηγικής σημασίας» στην Κίνα.

Την Πέμπτη η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει, με άμεση ισχύ, νέους ενισχυμένους ελέγχους στις εξαγωγές τεχνολογίας που σχετίζεται με τις σπάνιες γαίες, έναν τομέα που βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσής της με τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Ο ασιατικός κολοσσός είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός σπάνιων γαιών, υλών που είναι απαραίτητες για την ψηφιακή τεχνολογία, την αυτοκινητοβιομηχανία, την ενέργεια και τον εξοπλιστικό τομέα.

Σήμερα τα προϊόντα από την Κίνα φορολογούνται με ελάχιστο δασμό 30% έως τον Νοέμβριο. Εν τω μεταξύ, οι αμερικανικές εξαγωγές προς την Κίνα φορολογούνται με 10%. Νωρίτερα φέτος, οι δασμοί και στις δύο χώρες, τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες, εκτοξεύτηκαν πάνω από 100%, ουσιαστικά σταματώντας το εμπόριο.

