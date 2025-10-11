Η αρμόδια κρατική αρχή της Κίνας για τους κανονισμούς της αγοράς (CSAMR) ενεργοποίησε το πλαίσιο έρευνας κατά της αμερικανικής πολυεθνικής εταιρίας παραγωγής μικροκυκλωμάτων και ημιαγωγών (τσιπ) Qualcomm με την υποψία της παραβίασης της κινεζικής νομοθεσίας κατά των μονοπωλίων.

Η έρευνα επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην υπόθεση εξαγοράς της Autotalks από την Qualcomm και την αποτυχία της αμερικανικής εταιρίας να ανακοινώσει το σύνολο των επιχειρήσεων που ελέγχει, όπως προβλέπεται από την κινεζική νομοθεσία, ανέφερε η CSAMR σε μία ηλεκτρονική ανακοίνωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.