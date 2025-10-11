Έπειτα από τρεισήμισι χρόνια πολέμου και δεκαοκτώ πακέτα κυρώσεων της ΕΕ προς τη Ρωσία, η Ουκρανία ζητάει από τους συμμάχους της να εντείνουν την οικονομική τους πίεση στη Μόσχα με στόχο να αυξηθεί το κόστος του πολέμου για το Κρεμλίνο σε τέτοιο επίπεδο που θα το αναγκάσει τελικά να σταματήσει τις συγκρούσεις.

Με την ειρηνευτική διαδικασία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ να έχει «παγώσει» και τις σφοδρές μάχες να συνεχίζονται χωρίς κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, η Ουκρανία αναζητά τώρα τρόπους να σταματήσει τον μακροχρόνιο αυτό πόλεμο σύμφωνα με ανάλυση του CNN και για τους ειδικούς αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς περισσότερες αλλά πιο έξυπνες κυρώσεις.

«Απλώς πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι», δήλωσε ο Τίμοθι Ας, ερευνητής για τη Ρωσία στο think tank Chatham House με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μια τεράστια αύξηση των στρατιωτικών δαπανών βοήθησε τη ρωσική οικονομία να αναπτυχθεί κατά περισσότερο από 4% το 2023 και το 2024, αλλά φέτος η κυβέρνηση αναμένει ανάπτυξη μόλις 1%. Επίσης, προβλέπει πληθωρισμό στο 6-7% μέχρι το τέλος του έτους και τα επιτόκια βρίσκονται στο οδυνηρό επίπεδο του 17%, με στόχο τον περιορισμό των αυξήσεων των τιμών.

Παράλληλα, τα σημαντικά έσοδα του Κρεμλίνου από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μειώνονται και το έλλειμμα του προϋπολογισμού διευρύνεται.

Ωστόσο, το τελευταίο τριετές σχέδιο προϋπολογισμού, που υποβλήθηκε στο κοινοβούλιο στα τέλη Σεπτεμβρίου, δείχνει ότι οι στρατιωτικές δαπάνες θα παραμείνουν περίπου τετραπλάσιες σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους Ρώσους φορολογούμενους.

Από τον Ιανουάριο, το Κρεμλίνο αποφάσισε να αυξήσει τον ΦΠΑ από 20% σε 22%, με τα επιπλέον έσοδα «να κατευθύνονται κυρίως» προς την άμυνα και την ασφάλεια, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών κάτι που μαρτυρά ότι η ρωσική οικονομία έχει επηρεαστεί από τον μακροχρόνιο πόλεμο.

Το ερώτημα είναι αν μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις που θα ήταν τόσο καταστροφικές για τη Ρωσία που θα την οδηγούσαν να το ξανασκεφτεί για τη συνέχιση του πολέμου, σχολιάζει το δημοσίευμα.

Σταματώντας τη ρωσική «πολεμική μηχανή»

Ο δασμός 500% σε οποιαδήποτε χώρα αγοράζει ενεργειακές εξαγωγές της Ρωσίας, που προτείνεται στον Νόμο περί Κυρώσεων στη Ρωσία - ο οποίος εισήχθη με διακομματική υποστήριξη στο αμερικανικό Κογκρέσο αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία - θα ήταν σίγουρα ένας από αυτούς, υποστηρίζει ο Τίμοθι Ας. «Αυτό θα σταματούσε εντελώς τις ρωσικές εξαγωγές. Σίγουρα θα κατέστρεφε τη ρωσική οικονομία και θα σταματούσε τη ρωσική πολεμική μηχανή», δήλωσε στο CNN.

Αλλά κανείς, συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν δεν περιμένει από τις ΗΠΑ να την υλοποιήσουν, επειδή η απόσυρση του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου από την αγορά θα αύξανε τις παγκόσμιες τιμές.

Αντ' αυτού, ο Ας προτείνει έναν πολύ χαμηλότερο, λεγόμενο «δευτερεύοντα» δασμό, 20-30%, ο οποίος θα επέτρεπε στις ρωσικές εξαγωγές να συνεχίσουν να ρέουν προς την παγκόσμια αγορά, αλλά με μια αλλαγή: Τα έσοδα που θα δημιουργηθούν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Η χρήση του ρωσικού πλούτου για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας στην Ευρώπη ως βάση για ένα δάνειο 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία. Το Κίεβο θα υποχρεούται να αποπληρώσει το χρέος μόνο εάν η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις για τον πόλεμό της.

Το νέο δάνειο θα έστελνε «ένα πραγματικά ισχυρό μήνυμα στη Ρωσία», σύμφωνα με τον Ας, «ότι η Ουκρανία είναι καλά χρηματοδοτούμενη (και) θα είναι σε θέση να αγοράσει τα όπλα για να διατηρήσει έναν πόλεμο διαρκείας».

Μια άλλη επιλογή σύμφωνα με τον Αλεξάντερ Κολιάντρ, ανώτερο συνεργάτης του Προγράμματος Δημοκρατικής Ανθεκτικότητας στο Κέντρο Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής, είναι να χτυπήσουν με νέα μέτρα τα πιο αδύναμα σημεία της ρωσικής οικονομίας. Η ιδέα του επικεντρώνεται στις μακροχρόνιες ελλείψεις εργατικού δυναμικού στη Ρωσία, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος και πολλοί άνδρες σε ηλικία εργασίας είτε έχουν επιστρατευτεί είτε έχουν καταφύγει στο εξωτερικό. Επί του παρόντος, οι Ρώσοι πολίτες αντιμετωπίζουν επιπλέον εμπόδια στην υποβολή αίτησης για βίζα εργασίας σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, με τις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία ουσιαστικά να τις απαγορεύουν.

Η Ουκρανία έχει ένα ισχυρό όπλο

Εκτός από την υιοθέτηση μιας νέας προσέγγισης στις κυρώσεις, η αποτελεσματικότερη επιβολή των υφιστάμενων κυρώσεων είναι απαραίτητη, λένε οι ειδικοί.

Οι κυρώσεις για μη συμμόρφωση πρέπει να εφαρμόζονται σωστά, σύμφωνα με τον Ας. «Υπάρχει ένα τεράστιο απροσδόκητο όφελος από αυτά τα άτομα, τις εταιρείες και τις χώρες που βοηθούν τη Ρωσία να παραβιάσει τις κυρώσεις», είπε, «αλλά χωρίς κυρώσεις... κανείς δεν πάει φυλακή» τονίζει.

Αλλά ίσως η πιο αποτελεσματική τιμωρία για οικονομία της Ρωσίας δεν βρίσκεται στα χέρια των συμμάχων της Ουκρανίας, αλλά της ίδιας της Ουκρανίας, υποστηρίζει το CNN.

Τους τελευταίους μήνες, οι κλιμακούμενες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας από το Κίεβο σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου έχουν πλήξει το 38% της ρωσικής δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου, σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση του ρωσικού πρακτορείου αναλυτών Siala.

Επίσης, οι απεργίες οδήγησαν σε ελλείψεις βενζίνης στη Ρωσία και την ανάγκασαν να εξάγει περισσότερο αργό πετρέλαιο, κάτι που είναι γενικά λιγότερο κερδοφόρο από την πώληση διυλισμένων προϊόντων. Ο Άς πιστεύει ότι οι απεργίες αποτελούν ένα ισχυρό όπλο κατά της ρωσικής οικονομίας για δύο λόγους: «Δεν προκαλεί μόνο εγχώριες διαταραχές στην οικονομία μέσω της έλλειψης καυσίμων στις αντλίες, αλλά στην πραγματικότητα περιορίζει και τα έσοδα από τις εξαγωγές τους».

Αυτό ενισχύει το επιχείρημα υπέρ της προμήθειας περισσότερων δυτικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία και με λιγότερους περιορισμούς στη χρήση τους, δήλωσε στο CNN. Και, με βάση την πρόσφατη αντίδραση του Πούτιν, αυτό είναι κάτι που η Ρωσία μπορεί να φοβάται περισσότερο από οποιαδήποτε οικονομική κύρωση.

Πηγή: skai.gr

