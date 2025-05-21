Σχέδιο για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, ενόψει των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και του εντεινόμενου εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ, οι οποίες απειλούν να πλήξουν το μπλοκ με ευρέος φάσματος δασμούς, αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ παρουσίασε την Τετάρτη τη στρατηγική του για την άρση των εμποδίων και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στην ενιαία αγορά, που καλύπτει τομείς από τον χρηματοπιστωτικό τομέα έως την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Το σχέδιο είναι να μειωθούν τα εμπόδια που εμποδίζουν το εμπόριο και τις επενδύσεις, να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και να επιταχυνθεί η ψηφιοποίηση.

«Το τρέχον παγκόσμιο πλαίσιο απαιτεί την πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση των εναπομενόντων εμποδίων μιας διά παντός», ανέφερε η Κομισιόν στο έγγραφο στρατηγικής της.

«Ήρθε η ώρα να λειτουργήσει η ευρωπαϊκή αγορά, είναι καιρός να επιλέξουμε την Ευρώπη», προσθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ενιαία αγορά της ΕΕ, η οποία δημιουργήθηκε πριν από τρεις και πλέον δεκαετίες, περιλαμβάνει περίπου 26 εκατομμύρια επιχειρήσεις και 450 εκατομμύρια καταναλωτές, καθιστώντας την περιοχή τη δεύτερη μεγαλύτερη παγκόσμια αγορά, με ΑΕΠ ύψους 18 τρισ. ευρώ (20,4 τρισ. δολαρίων).

Η Επιτροπή δήλωσε ότι, στο πλαίσιο της πρότασής της για την απλούστευση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και την αναζωογόνησή της, σχεδιάζει να μειώνει κατά 400 εκατ. ευρώ το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις κάθε χρόνο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργεί μια νέα κατηγορία «εταιρειών μικρής-μεσαίας κεφαλαιοποίησης» που θα εξαιρούνται από οκτώ νόμους της ΕΕ, σύμφωνα με το σχέδιο που ανακοινώθηκε την Τετάρτη.

Πιο συγκεκριμένα, εταιρείες με έως 750 υπαλλήλους και με κύκλο εργασιών έως 150 εκατ. ευρώ ή σύνολο ενεργητικού έως 129 εκατ. ευρώ θα θεωρούνται «εταιρείες μικρής-μεσαίας κεφαλαιοποίησης» και θα εξαιρούνται από κανόνες, όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, η Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων και ο Κανονισμός για τους Συσσωρευτές (μπαταρίες).

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες με λιγότερους από 250 υπαλλήλους εξαιρούνται ήδη από τους εν λόγω κανόνες.

Η διεύρυνση αυτού του ορίου ώστε να περιλαμβάνει και εταιρείες με 750 υπαλλήλους έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες εταιρείες να αποφύγουν τη «βαρβαρότητα» της ξαφνικής ανάγκης συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και υπεύθυνος για την ευημερία και τη βιομηχανική στρατηγική Στεφάν Σεζουρνέ σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους.

Πριν από την παρουσίαση της πρότασης απλούστευσης της ενιαίας αγοράς από την Επιτροπή -η οποία αναφέρεται ως τέταρτη ολοκληρωμένη πρόταση για τις μικρές μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις- ο Σεζουρνέ δήλωσε ότι η νέα κατηγορία αφορά λίγο περισσότερες από 38.000 εταιρείες στην Ευρώπη που συνήθως δεν έχουν παρουσία στις πρωτεύουσες, αλλά αποτελούν περιφερειακούς οικονομικούς «παίκτες» και θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες.

Μέσω αυτής της αλλαγής, «δημιουργούμε τις συνθήκες του νέου βιομηχανικού ιστού του αύριο», δήλωσε ο Σεζουρνέ.

Η αναθεώρηση της νομοθεσίας στο πλαίσιο προηγούμενων ολοκληρωμένων προτάσεων απλούστευσης θα περιλαμβάνει επίσης αυτόν τον νέο ορισμό, επιτρέποντας στις επηρεαζόμενες εταιρείες να εξαιρεθούν από την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων βάσει του Μηχανισμού Προσαρμογής των Συνόρων Άνθρακα και της οδηγίας για την Εταιρική Βιωσιμότητα.

Ο Σεζουρνέ χαρακτήρισε την πρόταση ως τη «σημαντικότερη οικονομική στρατηγική» της ΕΕ, καθώς στοχεύει στη μείωση του διοικητικού βάρους μιας ευρείας γκάμας εταιρειών και δεν αποκλείει άλλες εξαιρέσεις για τις εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. «Έχουμε επιλέξει ορισμένα κείμενα για να δείξουμε πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτός ο ορισμός και δεν είναι σε καμία περίπτωση εξαντλητικός για όλα τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια», πρόσθεσε.

Οι οκτώ νόμοι που θα τροποποιηθούν μέσω στοχευμένων τροποποιήσεων είναι: ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, ο Κανονισμός για την Προστασία από εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο Ντάμπινγκ, ο Κανονισμός για την Προστασία από Επιδοτούμενες Εισαγωγές, η Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων, ο Κανονισμός για τα Ενημερωτικά Δελτία, ο Κανονισμός για τους Συσσωρευτές, η Οδηγία για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων και ο Κανονισμός για τα Φθοριούχα Αέρια του Θερμοκηπίου.

Ο Σεζουρνέ διευκρίνισε ότι θα προστεθεί ένας όρος εξαίρεσης στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων του μπλοκ προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η αλλαγή. Ο νόμος δεν θα «ανοίξει» ξανά, παρά μόνο εάν αυτό συμβεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας απλούστευσης, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

