Η εκεχειρία κρατάει. Ο Ρούμπιο έρχεται

Η Χαμάς απελευθέρωσε σήμερα το πρωί τρεις ισραηλινούς ομήρους. Αφού προηγήθηκε η καθιερωμένη πλέον βιντεοσκοπημένη τελετή απόδοσης πιστοποιητικών απελευθέρωσης που πλαισιώθηκε από ένοπλα μέλη της οργάνωσης, ο Σαγκί Ντέκελ-Χεν, ο Αλεξάντερ (Σάσα) Τρουφάνοβ και ο Γιαΐρ Χορν μεταφέρθηκαν από το προσωπικό του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στο ισραηλινό στρατόπεδο Ρεήμ στη μεθόριο με τη Γάζα, όπου συναντήθηκαν με τις οικογένειές τους ύστερα από 498 μέρες ομηρείας. Στις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν της απελευθέρωσής τους, ενεπλάκη και το ρωσικό υπουργείο εξωτερικών, καθότι ο Τρουφάνοβ είναι και ρώσος υπήκοος. Οι τρεις όμηροι, που είναι καλά στην υγεία τους, όπως διαπιστώνεται στο Ισραήλ, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομεία του Τελ Αβίβ, όπου και θα παραμείνουν τις επόμενες μέρες για ιατρική παρακολούθηση.



Το Ισραήλ πρόκειται να αποφυλακίσει συνολικά 369 Παλαιστινίους κρατουμένους που εκτίουν την ποινή τους σε φυλακές υψίστης ασφαλείας. Από αυτούς, οι περισσότεροι θα μεταφερθούν στη Γάζα ενώ 26 βαρυποινίτες θα μεταφερθούν προσωρινά στην Αίγυπτο, με τελικό προορισμό χώρες του εξωτερικού. Στην Αίγυπτο ήδη βρίσκονται 70 Παλαιστίνιοι αποφυλακισμένοι, οι οποίοι ωστόσο παραμένουν ακόμα σε ξενοδοχεία του Καΐρου, καθότι οι τρίτες χώρες που αρχικά είχαν δεσμευθεί να τους παραλάβουν, δεν έχουν ακόμα δώσει το τελικό πράσινο φως για την μεταγωγή τους, προφανώς αναμένοντας την αντίστοιχη έγκριση της νέας ηγεσίας του Λευκού Οίκου.

Η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη

Έτσι, έστω μετ’εμποδίων, μέχρι στιγμής η συμφωνία εκεχειρίας συνεχίζει να εφαρμόζεται. Ωστόσο το ιδιαίτερο γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε σήμερα το πρωί ανακοίνωση, τονίζοντας ότι η Χαμάς ουσιαστικά «αναγκάστηκε να απελευθερώσει τους ομήρους μετά από τις αυστηρές προειδοποιήσεις του Προέδρου Τραμπ και την ενίσχυση του ισραηλινού στρατού εντός και γύρω από τη Γάζα». Μάλιστα, η ισραηλινή πλευρά διευκρινίζει ότι «όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν πιθανά», χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο η εκεχειρία να λήξει «εάν η Χαμάς δεν εφαρμόσει τους όρους της συμφωνίας». Από την άλλη όμως, διφορούμενη παραμένει η στάση των Ισραηλινών ως προς το εάν θα τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο της συμφωνίας εκεχειρίας, με την ολοκλήρωση του οποίου προβλέπεται η λήξη του πολέμου και η οριστική, πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα. Ενδεικτική της στάσης που τηρεί η ισραηλινή πλευρά είναι η καθυστέρηση, που σημειώνεται εδώ και ένα δεκαήμερο ως προς την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του δευτέρου σταδίου της εκεχειρίας.

Περιοδεία Ρούμπιο σε Ισραήλ, Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ

Μέσα σε αυτό το διφορούμενο κλίμα και με την εκεχειρία να συνεχίζει να κρέμεται από μια κλωστή, αρχίζει σήμερα την πρώτη του περιοδεία στη Μέση Ανατολή ο νέος Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με πρώτο σταθμό το Ισραήλ, ενώ αργότερα θα συνεχίσει τις συναντήσεις του στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σημαντικό στοιχείο της τριήμερης περιοδείας του είναι ότι παραλείπεται επιδεικτικά η Αίγυπτος - προφανώς λόγω των αντιρρήσεων του Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι στο «σχέδιο εκκένωσης» της Γάζας που προωθούν οι ΗΠΑ. Ωστόσο, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στην κυβερνητική εφημερίδα Αλ-Αχράμ του Καΐρου ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών, πρέσβης ε.τ. Μοχάμαντ Χετζάζι, εντός των ημερών θα οριστικοποιηθεί το αιγυπτιακό εναλλακτικό σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας, που δεν προϋποθέτει την εκκένωση του θύλακα από τους κατοίκους του.



Πάντως, ο Μάρκο Ρούμπιο φρόντισε να συγκεκριμενοποιήσει εκ των προτέρων το στίγμα των επαφών που θα έχει στο Ισραήλ, στη Σαουδική Αραβία και στα Εμιράτα, μιλώντας σε αμερικανικό ραδιοφωνικό σταθμό μία μόλις μέρα πριν αναχωρήσει για την περιοδεία του. Ειδικότερα, αφού υπεραμύνθηκε του «σχεδίου εκκένωσης» του Ντόναλντ Τραμπ, επεσήμανε ότι «ο Λευκός Οίκος θα δώσει πίστωση χρόνου στο Ριάντ και στο Αμπού Ντάμπι να προτείνουν την δική τους εναλλακτική πρόταση» για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι στην (εθελούσια ή μη) εκκένωση της Γάζας ή στον αφοπλισμό της Χαμάς δεν πρόκειται να συμμετέχουν Αμερικανοί στρατιώτες, καταλήγοντας ότι «εάν δεν υπάρξει μία αραβική εναλλακτική πρόταση, το εγχείρημα αυτό θα το αναλάβουν οι Ισραηλινοί».



Τέλος, δεν παρέλειψε να απευθυνθεί στις πολιτικές ηγεσίες των αραβικών χωρών «οι οποίες επί δεκαετίες δηλώνουν πως ενδιαφέρονται για το μέλλον του παλαιστινιακού λαού». «Τώρα είναι η στιγμή να αποδείξουν εμπράκτως το ενδιαφέρον τους», πρόσθεσε ο Ρούμπιο, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ αναμένουν να πληροφορηθούν ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις, που θα προταθούν από τις αραβικές ηγεσίες.

