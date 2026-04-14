Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να μειώσει τους φόρους στην ηλεκτρική ενέργεια και να επιταχύνει την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών, προκειμένου να περιορίσει την έκθεση των καταναλωτών στις αυξανόμενες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με προσχέδιο εγγράφου.

Η μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου την έχει αφήσει ευάλωτη σε εκρηκτικές αυξήσεις τιμών, αφού το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό και η Τεχεράνη άρχισε να επιτίθεται σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή.

Το προσχέδιο πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναμένεται να δημοσιευθεί στις 22 Απριλίου, περιγράφει βραχυπρόθεσμα μέτρα για τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας, καθώς και σχέδια για ταχύτερη απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα, ώστε να προστατευθεί από μελλοντικές διαταραχές στην προσφορά.

«Τα οφέλη αυτής της μετάβασης υπερτερούν σαφώς του κόστους. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμείνει εκτεθειμένη σε ολοένα και συχνότερα ενεργειακά σοκ», αναφέρει το προσχέδιο. «Κάθε καθυστέρηση επενδύσεων στην ενεργειακή μετάβαση συνεπάγεται μεγαλύτερο κόστος για την κοινωνία στο μέλλον».

Τον Μάιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει νομικές αλλαγές στους κανόνες φορολόγησης, ώστε η ηλεκτρική ενέργεια να φορολογείται λιγότερο από τα ορυκτά καύσιμα και να διευκολυνθεί η δυνατότητα των κυβερνήσεων να μειώνουν έως και στο μηδέν τους φόρους ηλεκτρικής ενέργειας για ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Παράλληλα, η ΕΕ θα παρουσιάσει στους υπουργούς Ενέργειας έναν κατάλογο επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα για την αντικατάσταση πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και νομική πρόταση που θα υποχρεώνει τα κράτη να ενθαρρύνουν επενδύσεις σε «έξυπνα» δίκτυα, ώστε να ενταχθούν περισσότερες καθαρές πηγές στο ενεργειακό μείγμα.

Οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και, παρότι έχουν υποχωρήσει έκτοτε, παραμένουν περίπου 35% υψηλότερες σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα.

Άλλα μέτρα του σχεδίου προβλέπουν ότι η ΕΕ θα συντονίσει την πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου, ώστε να αποφευχθούν αυξήσεις τιμών από ταυτόχρονες αγορές εταιρειών, ενώ αναμένεται και στόχος ηλεκτροδότησης της οικονομίας πριν από το καλοκαίρι, για να ενθαρρυνθεί η μετάβαση των βιομηχανιών από τα ορυκτά καύσιμα στην ηλεκτρική ενέργεια.

Η αλλαγή των φορολογικών κανόνων απαιτεί ομόφωνη έγκριση από τα κράτη-μέλη, κάτι που έχει αποδειχθεί δύσκολο στο παρελθόν, καθώς παρόμοια πρόταση του 2021 παραμένει σε εκκρεμότητα.

Πηγή: skai.gr

