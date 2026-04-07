Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση: 50 πλήγματα των ΗΠΑ στο Χαργκ - Στο στόχαστρο οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν 

Το Ιράν δεν δείχνει καμία πρόθεση να συμμορφωθεί με το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ έως την Τρίτη στις 20:00 (ώρα Ουάσινγκτον, Τετάρτη 03:00 ώρα Ελλάδας), διαφορετικά θα βρεθούν στο στόχαστρο αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων μη στρατιωτικές υποδομές, μια εξέλιξη που θα σηματοδοτούσε τη μεγαλύτερη κλιμάκωση του πολέμου μέχρι σήμερα.

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε και δεν θα μπορέσει ποτέ να επανέλθει. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας, σημειώνοντας ότι μια νέα ηγεσία στο Ιράν, με «διαφορετικά, πιο έξυπνα και λιγότερο ακραία μυαλά», θα μπορούσε να καταλήξει σε συμφωνία.

«Θα μάθουμε απόψε, μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά και περίπλοκη ιστορία του κόσμου», πρόσθεσε.

Καθώς πλησίαζε η προθεσμία που είχε θέσει ο Τραμπ για να «εξαπολύσει την κόλαση», τα πλήγματα κατά του Ιράν εντάθηκαν στη διάρκεια της ημέρας, πλήττοντας σιδηροδρομικές και οδικές γέφυρες, ένα αεροδρόμιο και μια πετροχημική μονάδα, ενώ προκάλεσαν και διακοπές ρεύματος, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ιράν απάντησε δηλώνοντας ότι δεν θα επιδείξει πλέον αυτοσυγκράτηση όσον αφορά επιθέσεις σε υποδομές των γειτονικών χωρών του Κόλπου και υποστήριξε ότι πραγματοποίησε νέα πλήγματα σε πλοίο στον Κόλπο και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία που συνδέονται με αμερικανικές εταιρείες.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού, υπό τον φόβο επιθέσεων σε δικές του κρίσιμες υποδομές, σύμφωνα με πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα.

Πενήντα πλήγματα στο Χαργκ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ νωρίς την Τρίτη, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, ενόψει της προθεσμίας που είχε θέσει ο Τραμπ για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ έπληξαν περισσότερους από 50 στόχους στο νησί, το οποίο βρίσκεται στα νότια του Ιράν και αποτελεί τον κύριο κόμβο εξαγωγών πετρελαίου της χώρας, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους.

Reports in Iran about attacks on Kharg Island.



Kharg Island is the main terminal for Iran's crude oil exports, through which about 90%-95% of the exports pass, making it the most sensitive economic and strategic lifeline of the regime. pic.twitter.com/CXZQGJ39J2 — Mossad Commentary (@MOSSADil) April 7, 2026

Νωρίτερα οι αναφορές έκαναν λόγο για εκρήξεις στο Νησί Χαργκ όπου βρίσκεται ο βασικός τερματικός σταθμός εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, τον οποίο ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να καταστρέψει ή να καταλάβει.

Τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν νωρίς το πρωί της Τρίτης (ώρα ανατολικών ΗΠΑ) και δεν περιλάμβαναν πετρελαϊκές υποδομές.

Το Ισραήλ έχει ήδη καταγράψει αύξηση ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων κατά υποδομών, συμπεριλαμβανομένων πλήγματος σε διυλιστήριο και βιομηχανική ζώνη, μετά τις ισραηλινές επιθέσεις σε χαλυβουργίες και πετροχημικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

Χτυπήθηκαν σιδηροδρομικές και οδικές γέφυρες στο Ιράν

Μεταξύ των επιθέσεων που αναφέρθηκαν εντός του Ιράν ήταν πλήγματα σε σιδηροδρομικές και οδικές γέφυρες, πετροχημική μονάδα και αεροδρόμιο. Διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν σε περιοχές της Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης, μετά από πλήγμα σε γραμμές μεταφοράς και υποσταθμό.

Το Ισραήλ προειδοποίησε τους Ιρανούς, μέσω ανάρτησης στα περσικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να αποφεύγουν τους σιδηροδρόμους, τονίζοντας ότι όσοι βρίσκονται κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές διατρέχουν κίνδυνο.

Initial wave of U.S. and Israeli airstrikes targeted Iranian infrastructure as Trump’s deadline approaches.



Targets list:



— Isfahan railway

— Kashan railway

— Mianeh railway

— Zanjan railway

— Kashan railway

— Bridge in Qom

— Bridge in Tabriz

— Kharg Island pic.twitter.com/7qKUcptA1h — Egypt's Intel Observer (@EGYOSINT) April 7, 2026

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε επίσης ότι έπληξε τρίτη πετροχημική εγκατάσταση στο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, στη νότια πόλη Σιράζ, χωρίς να την κατονομάσει, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για μία από τις τελευταίες εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών συστατικών απαραίτητων για εκρηκτικά που χρησιμοποιούνται σε πυραύλους.

Ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι επλήγη το συγκρότημα Marvdasht κοντά στη Σιράζ, σημειώνοντας ότι οι ζημιές ήταν περιορισμένες και δεν επηρεάστηκε η λειτουργία του.

Παράλληλα, κοινή ισραηλινο-αμερικανική επιδρομή φέρεται να στόχευσε το αεροδρόμιο Shahidan Khorramabad στην επαρχία Λορεστάν, στο δυτικό Ιράν, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, σύμφωνα με τις αρχές.

Μια συναγωγή στην Τεχεράνη καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας με το Ιράν να κάνει λόγο για ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Πλάνα από ιρανικά μέσα έδειχναν εβραϊκά κείμενα διάσπαρτα στα συντρίμμια.

«Το κτίριο της συναγωγής καταστράφηκε ολοσχερώς και οι πάπυροι της Τορά έμειναν κάτω από τα ερείπια», δήλωσε ο Homayoun Sameh, βουλευτής που εκπροσωπεί την εβραϊκή κοινότητα του Ιράν, μία από τις μεγαλύτερες στη Μέση Ανατολή εκτός Ισραήλ.

Ιράν: «Θα στερηθείτε πετρέλαιο και φυσικό αέριο για χρόνια»

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι η απάντηση της Τεχεράνης θα «στερήσει από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στην περιοχή πετρέλαιο και φυσικό αέριο για χρόνια».

«Οι περιφερειακοί εταίροι των ΗΠΑ πρέπει να γνωρίζουν ότι μέχρι σήμερα επιδείξαμε μεγάλη αυτοσυγκράτηση για χάρη της καλής γειτονίας και επιλέξαμε τους στόχους για αντίποινα. Όμως όλα αυτά τα δεδομένα έχουν πλέον αρθεί», ανέφεραν.

