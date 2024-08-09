Τουσκ: Ο αποκλεισμός της Ουγγαρίας από τη Σένγκεν οδηγεί στην έξοδό της από την ΕΕ

Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις ΕΕ – Βουδαπέστης, καθώς η κυβέρνηση Όρμπαν επιμένει να εκδίδει βίζες σε Ρώσους και Λευκορώσους πολίτες κατά παράβαση της συνθήκης Σένγκεν.



Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε την Παρασκευή ότι ένας πιθανός αποκλεισμός της Ουγγαρίας από τον Χώρο Σένγκεν θα οδηγήσει στην έξοδο της Βουδαπέστης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



«Ο αποκλεισμός από τη Σένγκεν είναι η αρχή του αποκλεισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήμουν προσεκτικός με τον αποκλεισμό χωρών από την Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε ο Τουσκ σε δημοσιογράφους αφού 67 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προέτρεψαν πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να λάβει αυστηρότερα μέτρα κατά της Ουγγαρίας, καθώς αποφάσισε να χαλαρώσει τις απαιτήσεις για έκδοση βίζας για Ρώσους και Λευκορώσους πολίτες.



Ο Τουσκ ανέφερε δε, ότι η Ουγγαρία δεν είναι η μόνη χώρα της ΕΕ που χορηγεί βίζα σε Ρώσους και Λευκορώσους. «Φαίνεται ότι οι κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου έχουν παραβιαστεί. Όμως η Ουγγαρία δεν είναι η μόνη χώρα που χορηγεί βίζα σε Λευκορώσους και Ρώσους», σημείωσε.

Τη στιγμή που η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Φινλανδία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Εσθονία επιβάλλουν περιορισμούς στην είσοδο των Ρώσων, η Βουδαπέστη ανοίγει την πόρτα σε αυτούς να εισέλθουν και να διαμένουν ελεύθερα στην ΕΕ. Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης ανησυχούν ότι αυτό θα μπορούσε επίσης να επιτρέψει σε Ρώσους κατασκόπους να εισέλθουν στην ΕΕ.

