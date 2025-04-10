Για όσους έχουν παγιδευτεί σε ερείπια μετά από σεισμό, η επιβίωση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ο καιρός και η πρόσβαση σε νερό και αέρα. Εάν τα τραύματά τους δεν είναι πολύ σοβαρά, τα θύματα μπορούν να επιβιώσουν για μια εβδομάδα ή περισσότερο, με την προϋπόθεση ότι ο καιρός δεν είναι πολύ ζεστός ή κρύος, λένε οι ειδικοί.

Οι περισσότερες διασώσεις γίνονται μέσα σε 24 ώρες μετά από μια καταστροφή. Οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται με κάθε μέρα μετά από αυτό, λένε οι ειδικοί.

Ωστόσο, συμβαίνουν και μικρά θαύματα: Στον πρόσφατο καταστροφικό σεισμό στην Μιανμάρ, με πάνω από 3.000 νεκρούς, άνθρωποι διασώθηκαν μετά από 6 μέρες θαμμένοι στα συντρίμμια. Μετά τον σεισμό και το τσουνάμι του 2011 στην Ιαπωνία, ένας έφηβος και η 80χρονη γιαγιά του βρέθηκαν ζωντανοί μετά από εννέα ημέρες παγιδευμένοι στο ισοπεδωμένο σπίτι τους. Και τον προηγούμενο χρόνο, ένα 16χρονο κορίτσι από την Αϊτή σώθηκε από τα ερείπια του σεισμού στο Πορτ-Ο-Πρενς μετά από 15 ημέρες.

Οι παράγοντες που συμβάλλουν σε μία επιτυχημένη διάσωση

Τα παγιδευμένα θύματα είναι πιο πιθανό να επιβιώσουν εάν βρίσκονται σε ένα «επιζήσιμο κενό χώρο», όπως λένε οι ειδικοί- δηλαδή ένα χώρο χωρίς συντρίμμια που αποτρέπει σοβαρούς τραυματισμούς ενώ περιμένουν τη διάσωση, όπως κάτω από ένα στιβαρό γραφείο η παγιδευμένα σε μία τυχαία εσοχή που έχει σχηματίσει ένα τοίχος ή ένα άλλο έπιπλο.

Αν πυρκαγιά, καπνός ή επικίνδυνες χημικές ουσίες απελευθερωθούν ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης του κτιρίου, μπορεί να μειώσουν τις πιθανότητες επιβίωσης ενός ατόμου, δήλωσε ο ειδικός αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών Δρ Τζόζεφ Μπάρμπερα, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσιγκτον. Από εκεί και πέρα, το να έχεις αέρα για να αναπνέεις και νερό για να πιεις είναι ζωτικής σημασίας όσο περνούν οι μέρες.

«Θα μπορούσατε να επιβιώσετε για λίγο χωρίς φαγητό αλλά πολύ λιγότερο χωρίς νερό», δήλωσε χαρακτηριστικά στο ΑΡ ο Μπάρμπερα.

Οι θερμοκρασίες όπου κάποιος έχει παγιδευτεί μπορεί να επηρεάσουν την επιβίωση και οι θερμοκρασίες έξω από τα ερείπια μπορούν να επηρεάσουν τις αποστολές διάσωσης.

Επίσης, οι διακοπές ρεύματος, η κατάρρευση των τηλεπικοινωνιών και η έλλειψη βαρέων μηχανημάτων σε περίπτωση ενός σεισμού. μπορούν να επιβραδύνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης – όπως συνέβη στην Μιανμάρ.

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό για τους επιζώντες να λαμβάνουν ζωτικής σημασίας ιατρική περίθαλψη προτού απομακρυνθούν από τα ερείπια, σύμφωνα με τον Μπαρμπέρα. Εάν όχι, η συσσώρευση τοξινών από τους τραυματισμένους μύες θα μπορούσε να τους κάνει να πάθουν σοκ μετά τη διάσωσή τους.

Τι να κάνετε κατά τη διάρκεια ενός σεισμού

Οι βέλτιστες πρακτικές επιβίωσης κατά τη διάρκεια ενός σεισμού εξαρτώνται από το πού βρίσκεστε στον κόσμο. Οι οικοδομικοί κώδικες σε περιοχές με ενεργές γραμμές ρηγμάτων έχουν σχεδιαστεί συχνά για να αντέχουν σε σεισμούς, αλλά αυτό δεν ισχύει παντού.

Σε πολλές χώρες οι βέλτιστες πρακτικές είναι να πέσετε στο έδαφος και να αναζητήσετε κάλυψη, εκτός εάν βρίσκεστε κοντά σε έξοδο κτιρίου.

Αναζητήστε καταφύγιο κάτω από ένα βαρύ τραπέζι ή κοντά σε στιβαρά έπιπλα που μπορεί να δημιουργήσουν ένα κενό, στο οποίο μπορείτε αν καλυφθείτε εάν η οροφή καταρρεύσει.

Καλύψτε το πρόσωπό σας με πανί ή μάσκα για να το προστατεύσετε από τη σκόνη και τα υπολείμματα.

Εάν παγιδευτείτε στα ερείπια μετά από σεισμό, εξοικονομήστε ενέργεια και μην υπερβάλλετε.

Κάντε οικονομία στο φαγητό και το νερό που ίσως έχετε δίπλα σας, ακούστε τις κλήσεις διάσωσης και αναζητήστε κάτι κοντά σας για να κάνετε θόρυβο.

Εάν έχετε τηλέφωνο μαζί σας, εξοικονομήστε την μπαταρία του και προσπαθήστε να καλείτε για βοήθεια για λίγο χρονικό διάστημα κάθε μέρα.

Πηγή: skai.gr

