Οι Κινέζοι τρολάρουν τους δασμούς της τάξεως 125% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, με ένα ΑΙ βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο βίντεο που ανέβασε χρήστης στο TikTok και αναπαράγεται τις τελευταίες ώρες λαμβάνοντας εκατομμύρια προβολές, δείχνει δυστυχισμένους, παχύσαρκους Αμερικανούς να ράβουν αργά ρούχα και να κατασκευάζουν smartphones.

Το βίντεο, το οποίο συνοδεύεται από κινεζική μουσική, έχει τίτλο «Make America Great Again», σατιρίζοντας το σλόγκαν του προέδρου των ΗΠΑ.

Σημειώνεται πως η Κίνα έχει πολλά εργοστάσια τα οποία παράγουν αγαθά για μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, όπως η Apple.

Ο Τραμπ έχει πει πως το όραμά του είναι η παραγωγή να επιστρέψει στις ΗΠΑ. Και οι Κινέζοι του απαντούν με αυτό το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.