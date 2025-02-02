H Τουρκία είναι έτοιμη να υποδεχθεί «ορισμένους» Παλαιστίνιους που έχει απελευθερώσει το Ισραήλ, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, είπε σήμερα από την Ντόχα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Κατά τη διάρκεια των έξι εβδομάδων της πρώτης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας, συνολικά 33 Ισραηλινοί όμηροι, εκ των οποίων οκτώ είναι νεκροί, αναμένεται να παραδοθούν στο Ισραήλ έναντι περίπου 1900 Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση χθες από τη Χαμάς τριών Ισραηλινών ομήρων, που είχαν απαχθεί κατά την πολύνεκρη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, το Ισραήλ αποφυλάκισε 182 Παλαιστινίους και έναν Αιγύπτιο, σύμφωνα με το Palestinian Prisoners Club: 150 μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στη Λωρίδα της Γάζας, 25 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και οκτώ, εκ των οποίων ένας Αιγύπτιος, απελάθηκαν στην Αίγυπτο.

«Ο πρόεδρός μας δήλωσε πως είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε ορισμένους Παλαιστίνιους που απελευθερώθηκαν μαζί με άλλες χώρες προκειμένου να στηρίξουμε τη συμφωνία. Η Τουρκία, μαζί με άλλες χώρες, θα κάνει αυτό που της αναλογεί σε αυτό προκειμένου η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός να μπορέσει να παραμείνει σε ισχύ», είπε ο Φιντάν, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού στην Ντόχα με τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι.

Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης κεκλεισμένων των θυρών, οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν κυρίως για «τις εξελίξεις στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και τη Συρία», είπε ο αλ-Θάνι.

«Υπογραμμίζουμε τη σημασία για όλα τα μέρη της τήρησης του συνόλου των όρων της συμφωνίας και της έναρξης της δεύτερης φάσης» της συμφωνίας εκεχειρίας που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, του Κατάρ, επισήμανε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Κατάρ.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε χθες το βράδυ ότι οι διαπραγματεύσεις για να συζητηθούν οι λεπτομέρειες της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας, που στοχεύει στην απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων και το οριστικό τέλος του πολέμου, θα ξεκινήσουν αύριο στην Ουάσιγκτον.

«Ξεκινήσαμε ήδη συνομιλίες με τα μέρη προκειμένου να καθορίσουμε την ημερήσια διάταξη», επιβεβαίωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ.

Σχετικά με τη Συρία, δήλωσε πως οι δύο αξιωματούχοι «υπογράμμισαν τη σημασία να αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Συρία».

Πηγή: skai.gr

