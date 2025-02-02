Ο πρόεδρος της Γερμανίας επιστρέφει στην Άγκυρα

Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Όταν ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ επισκέφτηκε την Τουρκία τον περασμένο Απρίλιο για την επέτειο των 100 χρόνων διπλωματικών σχέσεων Τουρκίας-Γερμανίας, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι θα ξαναρχόταν στην Τουρκία σε λιγότερο από ένα χρόνο και μάλιστα εν μέσω προεκλογικής περιόδου στη χώρα του.

Όμως οι μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή αναγκάζουν τον Γερμανό πρόεδρο να αλλάξει τα σχέδιά του και να μεταβεί σήμερα στη Σαουδική Αραβία, αντί για τον Νοέμβριο, όπως αρχικά είχε προγραμματίσει. Επιπλέον, να συμπεριλάβει εκτάκτως την Τουρκία και την Ιορδανία στο τριήμερο αυτό ταξίδι-αστραπή, με τελευταία στάση την Άγκυρα, το βράδυ της 5ης Φεβρουαρίου για να συναντήσει τον πρόεδρο Ερντογάν, πριν επιστρέψει στη Γερμανία.Με το βλέμμα στη ΣυρίαΗ συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, για λίγες μόνο ώρες, την παραμονή της επετείου των φοβερών σεισμών στην Τουρκία της 6ης Φεβρουαρίου και των προγραμματισμένων εκδηλώσεων μνήμης, είναι ενδεικτική της σημασίας που αποδίδει ο Γερμανός πρόεδρος στο ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή. Η Συρία, που έχει ενταχθεί πλέον στην σφαίρα επιρροής της Τουρκίας μετά την ανατροπή του Άσαντ και την επικράτηση ενός ιδιότυπου ισλαμικού καθεστώτος, απασχολεί ιδιαίτερα τη Γερμανία, η οποία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό Σύρων προσφύγων στην Ευρώπη. Ο επαναπατρισμός τους αποτελεί φλέγον θέμα για την γερμανική άκρα δεξιά, ιδιαίτερα εν μέσω της τρέχουσας εκστρατείας για τις κρίσιμες εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου.Η αλλαγή καθεστώτος στη Συρία και η αστάθεια που επικρατεί έφερε πιο κοντά τη Γερμανία στην Τουρκία. Ενδεικτικό είναι ότι, λίγες μόνο ημέρες μετά την πτώση του Άσαντ και την επικράτηση του Αλ Σάρα τον περασμένο Δεκέμβριο, η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ έσπευσε στην Άγκυρα για να συζητήσει με τον Τούρκο ομόλογό της Χακάν Φιντάν με φόντο την κατάσταση στη Συρία και ιδιαίτερα των Κούρδων της Συρίας. Οποιαδήποτε απειλή στη σταθερότητα της νέας Συρίας θα είχε άμεσο αντίκτυπο στην Γερμανία.Ο φόβος ενός νέου εμφυλίουΛίγες μέρες αργότερα η Αναλένα Μπέρμποκ μαζί με τον Γάλλο ομόλογό της ήταν οι πρώτοι Ευρωπαίοι που μετέβησαν στη Δαμασκό και συναντήθηκαν με τον Αλ Σάρα. Παρά το γεγονός ότι η συνάντηση εκείνη επικεντρώθηκε στην άρνηση του Αλ Σάρα να χαιρετίσει δια χειραψίας την Γερμανίδα υπουργό,ήταν προφανές ότι πίσω από την επίσκεψη υπήρχε η αγωνία των Ευρωπαίων να μην υπάρξει αποσταθεροποίηση της περιοχής και εμφύλια σύγκρουση με τους Κούρδους.Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη τον περασμένο μήνα, η νέα πρέσβειρα της Γερμανίας στην Άγκυρα Σιμπύλε Καταρίνα Ζοργκ αποκάλυψε ότι η Γερμανία συνομιλεί με τους Κούρδους της Συρίας αλλά εν γνώσει της Τουρκίας.Παραδέχτηκε ότι η Άγκυρα έχει νόμιμα συμφέροντα ασφάλειας στη Συρία και οι κουρδικές οργανώσεις στη Συρία πρέπει να καταθέσουν τα όπλα. Την ίδια στιγμή υποσχέθηκε έμμεσα ότι αν επιλυθεί το Κουρδικό, στο εσωτερικό της Τουρκίας «πολλά εμπόδια, για την προσέγγιση Τουρκίας-ΕΕ θα εξαλειφθούν και κάποια πράγματα θα προχωρήσουν».

