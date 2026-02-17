Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εκτόξευσε 396 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και ⁠29 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, προσθέτοντας ότι κατέρριψε 25 από τους πυραύλους και 367 από τα drones.

Δήλωσε ότι τέσσερις βαλλιστικοί πύραυλοι και 18 drones έπληξαν 13 διαφορετικούς στόχους σε όλη την Ουκρανία.

Ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια της Οδησσού στη νότια Ουκρανία προκάλεσε «απίστευτα σοβαρή» ζημιά σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με την ουκρανική ενεργειακή εταιρία DTEK. «Οι επιδιορθώσεις θα χρειαστούν χρόνο προκειμένου να αποκατασταθεί ο εξοπλισμός και να είναι πάλι λειτουργικός», δήλωσε η εταιρία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Russia carried out a massive missile and drone attack against Ukraine. In total, 12 regions came under attack. Civilian and energy infrastructure were targeted. Sadly, there are casualties, including children. A woman was killed in Sumy region. Russia continues its deliberate… pic.twitter.com/TynaczX3YM — Dmytro Lubinets (@lubinetzs) February 17, 2026

«Η Ρωσία περιφρονεί τις ειρηνευτικές προσπάθειες»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η διπλωματία θα είναι πιο αποτελεσματική με «δικαιοσύνη και δύναμη» ενώ αναμένεται να ξεκινήσουν αργότερα σήμερα τριμερείς συνομιλίες στη Γενεύη.

«Η ισχύς της πίεσης επί της Ρωσικής Ομοσπονδίας –πίεση μέσω κυρώσεων και σταθερή, ταχεία στήριξη του ουκρανικού στρατού και της αντιαεροπορικής μας άμυνας», έγραψε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «περιφρονεί τις ειρηνευτικές προσπάθειες» έχοντας εξαπολύσει εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, πριν την αναμενόμενη επανέναρξη των συνομιλιών στη Γενεύη που στόχο έχουν τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί τέσσερα χρόνια.

«Ο βαθμός περιφρόνησης της Ρωσίας για τις ειρηνευτικές προσπάθειες – ένα μαζικό πλήγμα με πυραύλους και drones κατά της Ουκρανίας ακριβώς πριν από μια σειρά συνομιλιών στη Γενεύη», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αντρίι Σιμπίχα.

