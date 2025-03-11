Το είδωλο της Reggae, ο Cocoa Tea πέθανε σε ηλικία 65 ετών μετά από καρδιακή ανακοπή.

Ο θάνατος του Tea επιβεβαιώθηκε από τη σύζυγό του Malvia Scott, η οποία μοιράστηκε με το The Gleaner ότι ο σύζυγός της πέθανε την Τρίτη, 11 Μαρτίου στις 4:46 π.μ.

Η Scott αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της πέθανε μετά από καρδιακή ανακοπή σε νοσοκομείο που βρίσκεται στο Broward, Ft Lauderdale, Φλόριντα.

Ο Τζαμαϊκανός μουσικός - το πραγματικό όνομα του είναι Colvin Scott - υπέφερε από προβλήματα υγείας τη στιγμή του θανάτου του.

Ο Tea έδινε μάχη με την πνευμονία τους τελευταίους έξι μήνες και το 2019 διαγνώστηκε με λέμφωμα.

«Πήρα τηλέφωνο νωρίς σήμερα το πρωί για να του πω ότι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο ... που είναι περίπου πέντε λεπτά μακριά ... επειδή έκανε εμετό. Αρχικά διαγνώστηκε με λέμφωμα το 2019, αλλά τους τελευταίους έξι μήνες πάλευε και με πνευμονία», είπε στο δημοσίευμα.

Η Scott είπε ότι ο σύζυγός της παρέμεινε «θετικός» μετά τη διάγνωσή του - μια στάση που κράτησε μέχρι το θάνατό του.

«Ήταν σίγουρα πολύ γενναίος», είπε. «Ήταν θετικός σε όλο αυτό. Πριν από περίπου τρεις εβδομάδες όταν εισήχθη στο νοσοκομείο με ρώτησε αν ανησυχώ και του είπα "Πάντα ανησυχώ". Μου είπε να μην ανησυχώ γιατί όλα θα πάνε καλά. Ήταν πάντα πολύ ελπιδοφόρος».

Ένα κύμα δημοσιευμάτων αποχαιρετισμού αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την είδηση ​​του θανάτου του Tea.

Ο Andrew Holness, ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, εξήρε το μουσικό ταλέντο και την ευγενική προσωπικότητα του Tea.

«Εκφράζω συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους υποστηρικτές του Calvin George Scott, γνωστού στοργικά ως Cocoa Tea», δημοσίευσε ο Holness στο X. «Τα ομαλά φωνητικά και οι συναρπαστικοί στίχοι του μας έδωσαν διαχρονικά κλασικά όπως το «Rocking Dolly» και το «I Lost My Sonia», τραγούδια που έχουν γίνει ύμνοι στο πολιτιστικό μας τοπίο.

Πέρα από τη μουσική του ιδιοφυΐα, το Cocoa Tea ήταν ένας φάρος καλοσύνης και γενναιοδωρίας, ανυψώνοντας συνεχώς τους λιγότερο τυχερούς και ενσαρκώνοντας τη ζεστασιά του έθνους μας. Η επιρροή του Cocoa Tea επεκτάθηκε πέρα ​​από τις ακτές μας, αγγίζοντας τις καρδιές παγκοσμίως και στερεώνοντας τη θέση της Τζαμάικα στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

«Καθώς θρηνούμε τον θάνατό του, ας γιορτάσουμε την πλούσια κληρονομιά που αφήνει πίσω του, μια κληρονομιά μελωδίας, συμπόνιας και πολιτιστικής υπερηφάνειας. Είθε η ψυχή του να αναπαυθεί σε αιώνια ειρήνη ».

