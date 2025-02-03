Ρωσία: Διοργανώνει τον διαγωνισμό τραγουδιού Intervision μετά τον αποκλεισμό της από τη Eurovision

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε σήμερα διάταγμα για τη διοργάνωση φέτος του διεθνούς διαγωνισμού τραγουδιού "Intervision" - όπως ονομάζεται - μετά τον αποκλεισμό της Ρωσίας από τη Eurovision λόγω της επίθεσής της στην Ουκρανία.

Ένας διαγωνισμός με την ονομασία αυτή διοργανωνόταν στη σοβιετική εποχή μεταξύ των συμμαχικών χωρών της Σοβιετικής Ένωσης. Μετά την κατάρρευσή της, η Ρωσία επιχείρησε επανειλημμένα να αναβιώσει τη διοργάνωση.

Σύμφωνα με το διάταγμα του Ρώσου προέδρου, ο εναλλακτικός αυτός μουσικός διαγωνισμός, που ονομάζεται Intervidenié στα ρωσικά, αναμένεται να διεξαχθεί στη Μόσχα με στόχο "να αναπτύξει τη διεθνή πολιτιστική και ανθρωπιστική συνεργασία". Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Ντμίτρι Τσερνιτσένκο διορίστηκε επικεφαλής της επιτροπής διοργάνωσης.

Πέρυσι, ο απεσταλμένος του προέδρου Πούτιν για θέματα Διεθνούς Πολιτιστικής Συνεργασίας Μιχαήλ Σβιντκόι είχε δηλώσει ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο του 2025 και ότι "σχεδόν 20 χώρες" είναι έτοιμες να συμμετάσχουν, εκ των οποίων μέλη των BRICS, οργανισμού στον οποίο μετέχουν χώρες με αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία, και μέλη της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Χωρών, στην οποία ανήκουν χώρες της πρώην ΕΣΣΔ προσκείμενες στη Μόσχα.

Το διάταγμα του Κρεμλίνου δεν διευκρινίζει την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός τραγουδιού Intervision διοργανώθηκε στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, κυρίως με χώρες του ανατολικού μπλοκ, εκ των οποίων η Πολωνία και η Τσεχοσλοβακία. Ωστόσο και άλλες χώρες έχουν συμμετάσχει.

Μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, η ρωσική τηλεόραση μετέδωσε αρκετές εκπομπές με το ίδιο όνομα σε μικρότερη κλίμακα.

Το 2014, η Ρωσία είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να αναβιώσει τον διαγωνισμό.

Η Ρωσία συμμετείχε στην Eurovision από το 1994 έως το 2021, στέλνοντας στον διαγωνισμό μερικούς από τους μεγαλύτερους μουσικούς αστέρες της. Το 2008 κέρδισε με τον Ντίμα Μπιλάν και το τραγούδι του "Believe". Η Μόσχα φιλοξένησε στη συνέχεια τον διαγωνισμό στο Ολυμπιακό Στάδιο το 2009.

Η Ρωσία αποκλείστηκε από τη Eurovision το 2022, μετά την επίθεσή της στην Ουκρανία. Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν επικρίνει έντονα και επανειλημμένα την Eurovision, κυρίως για τη συμμετοχή της αυστριακής drag queen τραγουδίστριας Κοντσίτα Βουρστ, νικήτριας του διαγωνισμού το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

