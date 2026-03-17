Η ΕΕ απορρίπτει έκκληση για εξομάλυνση σχέσεων με τη Μόσχα και φθηνή ρωσική ενέργεια

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, απέρριψε την πρόταση του Βέλγου πρωθυπουργού, Μπαρτ Ντε Βέβερ να αποκατασταθούν οι σχέσεις με τη Ρωσία προκειμένου η Ευρώπη να αποκτήσει ξανά πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια.

Η Κάλας δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση εντός της ΕΕ για νέες ενεργειακές συμφωνίες με τη Μόσχα και προειδοποίησε ότι μια επιστροφή στην «κανονικότητα» θα μπορούσε να ενθαρρύνει περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα.

Η τοποθέτησή της έρχεται μετά τις δηλώσεις του Ντε Βέβερ, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και να μειωθεί το ενεργειακό κόστος μέσω φθηνότερων ρωσικών προμηθειών.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό του Βελγίου όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με αξιωματούχους να προειδοποιούν ότι μια τέτοια κίνηση θα υπονόμευε την ενότητα της ΕΕ και θα ωφελούσε τη Ρωσία.

Παρά τις πιέσεις λόγω της ενεργειακής κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική απεξάρτησης από τα ρωσικά καύσιμα, με στόχο τον πλήρη τερματισμό των εισαγωγών τα επόμενα χρόνια

Πηγή: skai.gr

