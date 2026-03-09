Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο και ότι η διπλωματία προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία προκειμένου ο Λίβανος να μην βυθιστεί στο χάος.

«Η απόφαση της Χεζμπολάχ να επιτεθεί στο Ισραήλ, για να υποστηρίξει το Ιράν, θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή, δήλωσε η Κάλας.

«Το Ισραήλ έχει δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», συμπλήρωσε.

Ταυτόχρονα όμως, επεσήμανε η Κάλας, η αντίδραση του Ισραήλ ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Τα αντίποινά του προκαλούν μαζικούς εκτοπισμούς και αποσταθεροποιούν περαιτέρω μια εύθραυστη κατάσταση», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Υπογράμμισε, τέλος, πως «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου πρέπει να γίνονται σεβαστές».

