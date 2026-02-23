Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Kάγια Κάλας (Κaja Kallas), δήλωσε ότι το 20ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ναι μεν δεν εγκρίθηκε τη Δευτέρα, λόγω το βέτο της Ουγγαρίας, ωστόσο οι διαβουλεύσεις και οι εργασίες συνεχίζονται, παρά το πισωγύρισμα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αποφάσισε να περιορίσει τον μέγιστο αριθμό μελών της ρωσικής αποστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 40 άτομα, τονίζοντας ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία κατάχρηση διπλωματικών προνομίων. Δήλωσε, επίσης, ότι προτίθεται να προτείνει το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της ευρύτερης διπλωματικής προσπάθειας, και ότι αν η χρηματοδότηση μέσω του πακέτου δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία δεν αποδειχθεί αποτελεσματική, η ΕΕ μπορεί να επανεξετάσει τη χρήση των «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.