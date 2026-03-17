Λίβανος: Ισχυρές εκρήξεις και πυκνοί καπνοί στον ουρανό της Βηρυτού

Μεγάλες εκρήξεις και πυκνά σύννεφα καπνού έγιναν ορατά και ακούστηκαν στη Βηρυτό το μεσημέρι της Τρίτης. Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι πέντε στρατιώτες τραυματίστηκαν ύστερα από πρωινή αεροπορική επιδρομή στο χωριό Κφαρ Σιρ, δύο εκ των οποίων σοβαρά.

Οι στρατιώτες τραυματίστηκαν ενώ μετακινούνταν σε πομπή με αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Όλοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για να λάβουν ιατρική φροντίδα.

Τουλάχιστον 850 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν τον περασμένο μήνα. Η σύγκρουση έχει επίσης προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 1.300 ανθρώπων στο Ιράν και 12 στο Ισραήλ, σύμφωνα με αξιωματούχους των χωρών αυτών.

Ο αμερικανικός στρατός αναφέρει ότι 13 μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ έχουν σκοτωθεί και περίπου 200 έχουν τραυματιστεί.

